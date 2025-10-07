Mercados argentinos fluctúan a la espera de ayuda desde Estados Unidos

BUENOS AIRES, 7 oct (Reuters) - La plaza financiera de Argentina cotizaba expectante el martes por anuncios que pudieran llegar desde Washington, donde el ministro de Economía, Luis Caputo, dialoga con el titular del Tesoro estadounidense, quien comprometió ayuda financiera al país austral en medio de una fuerte turbulencia financiera.

La proximidad de las elecciones de medio término, donde el Gobierno libertario de Javier Milei juega su frágil capital político de cara a los últimos dos años de gestión, acelera la cobertura en dólares en desmedro del golpeado peso local.

El peso argentino interbancario es contenido a diario por la liquidez en dólares generada por el propio Tesoro, único gran oferente de divisas en el mercado como para evitar que el Banco Central (BCRA) deba perder reservas en el techo de la banda de flotación cambiaria establecida por el Gobierno.

La moneda mayorista se cotizaba equilibrada a 1430 por dólar a las 1335 GMT frente a la venta en bloque de divisas lanzadas por el Tesoro, que acumula ventas en torno a los 2000 millones de dólares solo en los últimos días en base a cálculos de operadores del mercado.

El Ministerio de Economía no respondió a una reiterada consulta de Reuters al respecto.

"Tenemos una jornada nuevamente marcada por la presencia del Tesoro como principal oferente.

Desde el inicio de la rueda, el organismo fijó su ya habitual postura de venta en torno al precio de apertura, estableciendo así el límite diario para el tipo de cambio", sostuvo Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

Caputo está en Estados Unidos para reunirse con Scott Bessent, titular del Tesoro, con quien evalúa un eventual "swap" de monedas por US$20.000 millones, la venta de bonos argentinos en dólares o un préstamo "stand by".

"En las negociaciones con Bessent, es necesario que Milei se asegure el pago de deuda para dejar tranquilo a los inversores", remarcó el analista económico Damián Di Pace, en relación con los vencimientos de bonos por unos US$8500 millones que afronta Argentina entre enero y julio próximos.

La incertidumbre reinante ha pegado de lleno en los activos domésticos, con una ronda en la que el índice accionario S&P Merval porteño ganaba un ligero 0,13% con sus primeros negocios y recortaba la pérdida mensual al 28,9%.

A su vez, la deuda pública mostraba estabilidad en la preapertura extrabursátil.

"Durante su estadía aquí en Washington, continuaremos (con Caputo) nuestras productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las fuertes políticas de Argentina", dijo Bessent el lunes a última hora en su cuenta de X.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, agregó también el lunes en X que "trabajamos en estrecha colaboración con Argentina, el Tesoro de Estados Unidos y otros socios para promover la estabilidad macroeconómica y el crecimiento".

Milei defiende el superávit fiscal para combatir la inflación, en momentos en que la tercera economía de Latinoamérica muestra signos de desaceleración, por lo que analistas recortaron el avance del PBI para 2025 al 3,9%, desde 4,4% previo, en la encuesta mensual de expectativas que genera el BCRA.

