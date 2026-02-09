Mercados argentinos ligados a cuestiones políticas y nuevo 'blanqueo' fiscal

BUENOS AIRES, 9 feb (Reuters) - Los mercados financieros de Argentina buscaban el lunes encontrar un sendero positivo en momentos en que las cuestiones políticas comienzan a pesar en las decisiones de inversión para el corto y mediano plazo

El tratamiento esta semana en el Senado del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno del libertario Javier Milei y la reciente reglamentación para que los llamados 'dólares del colchón' no declarados ingresen al sistema son temas candentes en el mercado

El índice bursátil S&P Merval subía un 0,75% hacia las 1400 GMT, en un reacomodamiento de posiciones tras caer un 6,95% la semana pasada en un contexto global adverso a las inversiones de riesgo

"Mientras los bonos soberanos y las bolsas de la región tuvieron un buen arranque del año, el Merval acumula una caída del 3% en dólares en 2026", recordó Roberto Geretto de Adcap

"Un repunte en la actividad que le cuesta llegar a todos los sectores y demora en las reformas son las causas de este desempeño, donde aún no se alcanzó el máximo en dólares del 2025, a pesar que corrió mucha agua bajo el puente", señaló

Por su parte, los bonos soberanos en la plaza extrabursátil local mejoraban levemente en la preapertura del mercado, comentaron operadores

Este lunes, el Gobierno reglamentó un 'blanqueo' para incorporar al sistema financiero los “dólares del colchón”, sin revisar el patrimonio pasado, en un intento por captar parte de los 170.000 millones de dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero

"El nuevo marco no es un blanqueo, pero establece un esquema en el que las transacciones anuales por debajo de 100 millones de pesos pueden realizarse con mayor libertad", explicó Max Capital

"En principio, el gobierno se enfocaría en el uso de dólares no declarados, que podrían así incorporarse a la economía formal hasta ciertos montos (65.000 dólares) sin necesidad de probar su origen", explicó

En la plaza cambiaria, el peso interbancario se mantenía estable a 1.432 unidades por dólar en un contexto donde el banco central (BCRA) compra dólares del mercado para afianzar sus reservas internacionales

El BCRA acumuló la semana pasada compras de divisas por 317 millones de dólares, con lo que totaliza adquisiciones por 1.476 millones en 2026

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Hernán Nessi)