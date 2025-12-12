Mercados argentinos mantienen equilibrio de cara a cierre anual de posiciones

BUENOS AIRES, 12 dic (Reuters) - En medio de una relativa tranquilidad en materia financiera, tras recientes licitaciones del Tesoro que despejaron dudas sobre próximos vencimientos de deuda, y una plaza cambiaria sin presiones ante necesidades estacionales de pesos, los mercados domésticos operaban el viernes sin mayores oscilaciones.

El Tesoro logró en la víspera colocar $21.270 millones en efectivo (unos US$14.802 millones) en una licitación de diez títulos en moneda local, lo que significó una renovación ('rollover') de 102,01% sobre los vencimientos, un día después de que adjudicara un bono por US$1.000 millones al 2029 con un rendimiento del 9,26% anual bajo legislación local y un cupón del 6,5%.

En este contexto, el peso argentino interbancario se mantenía estable a 1.438 unidades por dólar, en una plaza con recorte de liquidez y sin presiones dolarizadoras de carteras.

Por su parte, el índice accionario líder S&P Merval de Buenos Aires ganaba un 0,7%, manteniéndose cerca de sus valores máximos históricos hacia las 1345 GMT, y los bonos soberanos en la ronda extrabursátil mostraban mejoras en la preapertura.

El retorno a los mercados internacionales de deuda "permitiría en simultáneo activar una decidida acumulación de reservas con un círculo virtuoso sobre la reducción del costo de financiamiento", dijo el economista Gustavo Ber.

El aumento en el nivel de reservas del banco central (BCRA) es una cuestión clave para el sostenimiento del actual programa económico, en momentos en que la entidad monetaria no logra comprar divisas en el mercado pese a abultadas liquidaciones del sector agroexportador.

"La sostenibilidad del modelo se juega en (...) un Riesgo País controlado y un nivel de reservas que brinde la cobertura necesaria para mantener la estabilidad nominal", estimó Emilio Botto de Mills Capital Group.

El riesgo país argentino se mantenía en torno a los 630 puntos básicos, comentaron operadores.

El Gobierno oficializó este viernes un recorte en los impuestos a las exportaciones de granos y sus derivados, lo que generó entusiasmo entre los agricultores, mientras los empresarios industriales del país reclaman igualdad de condiciones frente al aluvión de bienes importados que está llegando por la apertura comercial dispuesta por el Gobierno ultraliberal de Javier Milei.

(Reporte de Walter Bianchi; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Jorge Otaola)