Mercados argentinos, mayormente en baja en medio de cautela de inversores

(Actualiza valores de mercado, agrega información y citas)

BUENOS AIRES, 9 jun (Reuters) - Los mercados argentinos operaban mayormente en baja el lunes, con cautela de los inversores ante la próxima revisión de metas del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el contexto de nulas compras de dólares del Banco Central (BCRA) y una lenta respuesta a un plan oficial para el uso de divisas no declaradas.

El Gobierno de Javier Milei debe sumar esta semana unos 4400 millones de dólares a las reservas del Banco Central (BCRA) antes de la primera revisión de un reciente acuerdo crediticio, por lo que licitó un bono para inversores externos (Bonte 2030) por 1000 millones de dólares y negocia un "repo" de unos 2000 millones de dólares con bancos privados para alcanzar la meta.

Fuentes del Gobierno declinaron confirmar una postergación a la revisión del FMI para el mes próximo y señalaron que esta semana podría firmarse el 'repo', sin dar más detalles.

"Mantenemos un diálogo continuo con el staff (del FMI) y seguimos avanzando normalmente con el programa", dijo una fuente del Ministerio de Economía y señaló que "de hecho en las próximas semanas vendrá una misión a Buenos Aires para seguir progresando con la revisión".

"Se supone que esta semana podría firmarse el repo", dijo otra fuente con conocimientos del tema.

El mercado accionario de Buenos Aires perdía un 1,1% en su índice líder S&P Merval a las 1510 GMT, luego de caer un 5,36% la semana pasada, y los bonos en la plaza extrabursátil local presentaban una leve trayectoria alcista del 0,1% en promedio.

Un informe de Invecq señaló que durante la primera semana de cotización el Bonte mostró una evolución positiva. La TIR cayó desde 31,7% el día de su colocación a 28,0% en las últimas jornadas y las tasas de más largo plazo se comprimieron, como se esperaba.

Operadores comentaron que el riesgo país de Argentina mostraba valores estables en torno a los 685 puntos básicos.

"El mercado no termina de reaccionar positivamente a las medidas del Gobierno tendientes a que los argentinos liberen los dólares guardados en el colchón. Y la tensión política en temas como el aumento a jubilados del 7,2% no termina de brindar calma al mercado", dijo Wise Capital. "A esto se suma la incapacidad que mostró el Gobierno para cumplir con la meta de acumulación de reservas con el FMI", señaló. El Congreso dio media sanción la semana pasada a un aumento en las jubilaciones que golpearía las arcas del Estado, por lo que Milei afirmó que vetará la ley. En este contexto, el peso interbancario se depreciaba un leve 0,04% a 1186,5 por cada dólar, flotando en el medio de una banda de flotación divergente fijada en abril en 1000 y 1400 pesos. Los negocios a futuro del peso se pactaban a 1232 unidades para la liquidación a fin de julio y a 1350 para la de finales de 2025. La semana pasada "el Gobierno retomó sus arbitrajes en los mercados spot y futuros para contener el valor de la divisa", comentó VatNet Financial Research. El mercado también se mostraba expectante tras las recientes elecciones legislativas provinciales, que fueron un anticipo de los comicios de medio término a nivel nacional de octubre y de los de la poderosa provincia de Buenos Aires en septiembre. La posibilidad de que la exmandataria peronista Cristina Fernández de Kirchner no pueda postularse, tal como es su intención, debido a la confirmación de la Corte Suprema de una condena en su contra por fraude al Estado, también generaba intranquilidad en los mercados por la zozobra política que generaría. (Reporte de Walter Bianchi; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Maximilian Heath/Nicolás Misculin)