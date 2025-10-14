Mercados argentinos miran a Washington por cumbre presidencial

BUENOS AIRES, 14 oct (Reuters) - Los negocios financieros en Argentina mostraban un leve optimismo el martes a la espera de la reunión en la Casa Blanca entre el anfitrión estadounidense, Donald Trump, y su invitado, el presidente libertario Javier Milei, para sellar acuerdos entre ambos países.

Estados Unidos viene de dar un enorme respaldo financiero a Argentina mediante la intervención en la plaza cambiaria local para inyectar divisas que descompriman la depreciación del peso y de acordar un intercambio de monedas (swap) con el Banco Central (BCRA) por US$20.000 millones.

La expectativa con la nueva cumbre presidencial radica en eventuales nuevos detalles del paquete de socorro a dos semanas de cruciales elecciones de medio término en la nación austral, donde el libertario Milei buscará sumar escaños en el Congreso ante la actual minoría tanto en Diputados como en el Senado.

El peso mayorista perdía un 0,59% a 1358 por cada dólar a las 1340 GMT, luego de hundirse hasta las 1470 unidades el jueves pasado, cuando el Tesoro estadounidense anunció su intervención mediante un banco extranjero con operaciones locales.

"El mercado está influenciado por el impacto sobre la posibilidad de que el Tesoro norteamericano intervenga en los mercados argentinos, ya sea en el 'spot' (contado), bonos o futuros, según sea necesario", dijo Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

"Ante este panorama, los exportadores aceleraron sus liquidaciones como así también algunos jugadores desarmando posiciones, anticipando que el tipo de cambio podría seguir retrocediendo", acotó.

El sistema cambiario argentino se rige por una banda de flotación, la que el Gobierno sostiene que mantendrá tras las próximas elecciones, aunque analistas creen que ello dependerá de la suerte en las urnas.

La plaza financiera de Buenos Aires retoma su ritmo habitual tras el feriado parcial estadounidense en la víspera, que cortó liquidez y negocios con activos.

Al respecto, la bolsa porteña exhibía un índice accionario S&P Merval con alza del 0,8%, mientras que los bonos extrabursátiles mejoraban 0,5% promedio en la preapertura.

"La decisión de ayuda de Estados Unidos hay que entenderla desde el aspecto geopolítico", aseguró el extitular del BCRA, Martín Redrado.

Mientras tanto, antes del cierre de los mercados se reportará el índice de inflación de septiembre, que según un sondeo de Reuters rondará el 2,1%, un día antes de una licitación de títulos locales que encarará el Tesoro para cubrir vencimientos de deuda por unos 3,9 billones de pesos.

(Reporte de Jorge Otaola; Editado por Walter Bianchi)