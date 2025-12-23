Mercados argentinos operan de manera selectiva antes de feriados navideños

BUENOS AIRES, 23 dic (Reuters) - La plaza financiera de Argentina atravesaba una jornada calma el martes como antesala de los días navideños que paralizarán en forma diferenciada la actividad por dos días seguidos, antes de un enero que se espera muy activo.

Durante miércoles y jueves no habrá bancos, lo que afectará las transacciones cambiarias y de bonos, mientras que la bolsa de valores de Buenos Aires tendrá una ronda reducida el 24 de diciembre sin liquidación de contado. Con la celebración de Navidad, la inactividad será total.

Mientras que el peso mayorista apenas se apreciaba un 0,07% a 1.451 por dólar, el índice accionario líder S&P Merval se mantenía equilibrado hacia las 1410 GMT tras anotar el viernes pasado su récord máximo intradiario.

Los inversores permanecen atentos al impacto que tendrá la nueva banda de flotación cambiaria que entrará en vigencia desde enero al ritmo de la inflación mensual, por lo que la misma ampliará sus puntas al 2,5% desde el 1% actual.

El Gobierno debe afrontar un vencimiento de deuda pública por unos US$4.300 millones a inicio del año entrante, con el compromiso oficial de que los fondos ya están contemplados sin afectar las golpeadas reservas netas del banco central (BCRA).

"Trataremos que no la haya", dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X al referirse a una potencial emisión de deuda en Nueva York.

"El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street (...) Es muy difícil que un país pueda crecer sostenidamente en el tiempo sin un mercado de capitales interno más desarrollado", añadió.

Acotó que "este es un punto central de mediano y largo plazo. Y este Gobierno, más allá de tener que lidiar con la coyuntura de corto plazo, está tratando de sentar las bases para que este período de crecimiento sea de largo plazo".

Los bonos extrabursátiles arrojaban también una preapertura estable.

- Ver mayores alzas del S&P Merval

- Ver mayores caída del S&P Merval (Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Nicolás Misculin)