Mercados argentinos operan dispares con ojos puestos en cuestiones políticas y tendencia externa

BUENOS AIRES, 18 feb (Reuters) - Los mercados de Argentina retomaban el miércoles la actividad luego de los feriados de Carnaval, en momentos en que tensiones políticas por el tratamiento en el Congreso de una reforma laboral centran la atención de los inversores

Se espera que durante el día tenga lugar una reunión de comisión legislativa, donde el proyecto laboral debe obtener dictamen antes de poder ser debatido en el recinto de Diputados, tras la reciente aprobación del Senado. Si obtiene dictamen, podría discutirse el jueves

"La aprobación de la reforma laboral en el Senado da señales de mayor gobernabilidad y reformas estructurales", dijo Roberto Geretto de Adcap

Los principales gremios del país anunciaron un paro general para el día que Diputados trate el pliego impulsado por el Gobierno del libertario Javier Milei

El índice accionario líder S&P Merval de Buenos Aires perdía un 0,6% hacia las 1345 GMT, afectado por la fuerte caída de la víspera de los ADRs locales cotizados en Nueva York

"Tras las crecientes apuestas hacia emergentes por parte de importantes fondos internacionales, a partir de una visión de debilitamiento global del dólar y un repunte en los commodities, aquellos vehículos de mayor beta en dicho asset-class -como los principales ADRs y en menor medida los bonos en dólares- resultan rehenes de los vaivenes externos", dijo el economista Gustavo Ber

Los bonos soberanos en el mercado extrabursátil local mostraban una preapertura levemente alcista manteniendo la mejora de sesiones previas, con un riesgo país argentino que se mantenía en torno a las 510 unidades

El Tesoro realizará este miércoles un canje de deuda con vencimiento a fines de febrero por unos 2.395 millones de dólares por otro bono dollar-linked con vencimiento en abril

En el mercado cambiario, el peso interbancario se depreciaba un 0,53% a 1.407 por dólar, en un contexto donde el banco central (BCRA) compra divisas para afianzar sus reservas internacionales

La autoridad monetaria acumula adquisiciones en el mercado mayorista por 932 millones de dólares en lo que va de febrero

- Ver mayores alzas del S&P Merval

- Ver mayores caída del S&P Merval (Reporte de Walter Bianchi; Editado por Jorge Otaola)