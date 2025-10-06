Mercados argentinos operan tensos por cuestiones políticas a la espera de novedades sobre el apoyo de EE.UU.

BUENOS AIRES, 6 oct (Reuters) - La plaza financiera de Argentina operaba inestable el lunes a la espera de novedades sobre un apoyo financiero al país por parte del Tesoro estadounidense, en momentos en que se acrecientan las tensiones políticas dentro del oficialismo a semanas de elecciones legislativas de medio término.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se encuentra en Washington para reunirse con el titular del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, para negociar un millonario intercambio de monedas para dar confianza a los inversores.

"El apoyo del Tesoro de EEUU al programa económico con US$20.000 millones es contundente", afirmó el economista Roberto Geretto de AdCap.

"Sin embargo, el mercado espera algo más que señales, siendo necesarias más precisiones sobre el préstamo o programa para calmar las tensiones y garantizar el programa financiero independientemente del resultado electoral", añadió.

En la apertura, el peso interbancario caía un 0,35% a 1430 unidades por dólar, en una plaza que en las últimas sesiones fue regulada por el Tesoro a través de la oferta de dólares en bloque para frenar una mayor depreciación de la moneda.

"El país no necesita devaluar el signo monetario, lo que necesita es crédito para renovar los vencimientos de capital futuro, y bajar el riesgo país", estimó el analista Salvador di Stefano.

En un intento por calmar la plaza cambiaria el Gobierno del libertario Javier Milei dispuso a finales de septiembre eliminar temporalmente los impuestos a las exportaciones de soja y sus derivados, incluyendo el biodiésel, y las ventas de maíz y trigo, con la intención de incrementar la oferta de dólares.

"Mientras que las liquidaciones del sector agropecuario entre el 23 de septiembre y el 1 de octubre alcanzaron los 6102 millones de dólares, el Tesoro solo logró capturar 1668 millones, apenas un 27% del total", dijo GMA Capital Research.

"El ritmo de compras (oficiales) se desinfló día a día y la oportunidad de fortalecer las reservas se esfumó. El Tesoro incluso salió a vender dólares por 650 millones de dólares en dos días", recordó.

Por su parte, el índice accionario S&P Merval perdía un 1,3% tras los primeros negocios en un marco oferente de negocios por dudas locales y una mayor aversión global al riesgo. El Merval acumula en lo que va del año una pérdida del 29,5%.

Por su parte, los bonos soberanos en la plaza local mejoraban un 0,4% promedio en la preapertura del mercado extrabursátil.

"La dinámica actual muestra que el riesgo político se ha transformado en la principal variable a seguir.

Esto alimenta la prudencia de los inversores, que esperan el desenlace de octubre como condición para proyectar la continuidad y sostenibilidad del programa económico", afirmó Inversiones Andinas en un informe.

- Ver mayores alzas del S&P Merval

- Ver mayores caída del S&P Merval (Reporte de Walter Bianchi; Editado por Hernán Nessi)