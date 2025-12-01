MERCADOS ARGENTINOS: ¿Qué dicen los analistas? Semana del 1 al 5 de diciembre

BUENOS AIRES, 1 dic (Reuters) - Analistas opinan sobre el futuro económico de la tercera economía de América Latina, de cara a la última parte del año y frente a abultados vencimientos de deuda que debe afrontar el país.

El Gobierno del libertario Javier Milei contará a partir de este mes con una mayor presencia en el Congreso luego de imponerse en las elecciones legislativas, lo que le permitiría avanzar en cambios profundos en materia laboral y tributaria.

* "El nivel general de actividad registró un crecimiento de 4,6% interanual en octubre de 2025, acumulando para los 10 meses transcurridos del año una suba de 5,8%", dijo un informe de Orlando Ferreres & Asociados.

"Por su parte, la medición desestacionalizada registró una suba de 0,7% respecto del mes precedente", agregó.

* "El clásico aumento de la demanda de dinero en diciembre por las fiestas, vacaciones y aguinaldo es un factor que siempre ayuda al mercado de cambios", dijo Roberto Geretto, de Adcap.

"En términos de 'M2' privado, este aumento puede ascender a casi 5 billones de pesos, lo cual junto a la liquidación de la cosecha fina pueden ser factores que ayuden a un dólar calmo para lo que resta del año", afirmó.

* "Está claro que el formato actual del mercado laboral no funciona y quedó obsoleto", afirmó Iván Cachanosky, de la Fundación Libertad y Progreso.

"En la medida que no se solucione el problema de la litigiosidad laboral y se flexibilice el mercado laboral, la situación continuará como está. Es por eso que se vuelve sumamente importante aprovechar la oportunidad para comenzar a encarar las reformas estructurales, entre ellas, la laboral", remarcó.

* "La relativa estabilidad del mercado cambiario se mantiene apoyada en varios factores: una mayor oferta de dólares en el mercado oficial, una demanda estacionalmente más baja de pesos y un flujo relevante de divisas provenientes de emisiones de deuda corporativa y provincial en moneda extranjera", dijo Wise Capital.

"En el horizonte inmediato aparece una presión relevante: enero concentra vencimientos por unos US$4.200 millones de los cuales US$3.700 millones corresponden al sector privado. No obstante, varios factores atenúan las tensiones. Diciembre y enero suelen exhibir una mayor demanda estacional de dinero y a esto se suma un panorama agrícola favorable", agregó.

* "La calma cambiaria está provista por el abultado flujo financiero, la expectativa de una cosecha fina récord (trigo) y la mayor certidumbre política aceleran el desarme de cobertura pre-electoral", estimó Portfolio Personal Inversiones.

* "El contexto actual de alargar 'duration' en tasa fija parece tentador dados los 'breakevens' -punto de equilibrio- de inflación, pero tan cerca del techo de la banda (y con la posibilidad de que el Gobierno deje que la tasa suba si las cosas no funcionan perfecto) es una estrategia que conlleva ciertos riesgos", dijo la consultora 1816.

* "La inflación esperada promedio para los próximos 12 meses se ubicó en 29,7%, lo que implica una baja de 7,3 puntos porcentuales respecto a octubre (37%). La mediana descendió de 30% a 23%", dijo un informe del Centro de Investigación en Finanzas (Cif). "Los valores del promedio y de la mediana son los menores desde marzo de 2018", señaló.

* "Hay valor en bonos en dólares y acciones. Creemos que el escenario internacional se recompondrá, y que tendremos nuestra suba de fin de año, con dólar en torno a los valores actuales, riesgo país bajando, tasas en pesos estables y acciones con un 'rally' alcista que dejara grandes ganancias", afirmó el analista Salvador di Stefano.

* "Los bonistas externos estarían esperando decididos progresos en la acumulación de reservas -incluidos detalles sobre el plan a implementar- y una 'hoja de ruta' respecto a la estrategia financiera del año próximo, que debería desembocar en un regreso a mercados internacionales para lograr un 'roll-over' de vencimientos", dijo el economista Gustavo Ber.

* "Los mercados cambiarios lucen estables en sus diversas variantes, tanto al contado como a futuro, lo cual exhibe un clima de esperanzado optimismo que posibilitaría futuras valorizaciones, en tanto que las políticas oficiales indican un giro pragmático hacia una mayor solvencia externa", dijo VatNet Financial Research. (Reporte de Walter Bianchi; Editado por Lucila Sigal)