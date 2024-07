Mercados argentinos-¿qué dicen los analistas? semana del 1 al 5 de julio

BUENOS AIRES, 1 jul (Reuters) - Analistas opinan luego del anuncio de que el banco central de Argentina (BCRA) dejará de emitir dinero para financiar sus pasivos remunerados, como parte de la segunda etapa del plan de estabilización llevado a cabo por el presidente ultraliberal Javier Milei.

Funcionarios del gobierno se reunirán el lunes con bancos para acordar la forma en que se realizará el traspaso de pasivos al Tesoro con una nueva letra de regulación monetaria.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo el viernes que el Gobierno espera poder rebajar el impuesto a la compra de divisas, conocido como "Impuesto País", entre agosto y septiembre próximo.

Los anuncios se dieron a conocer luego de que la Cámara de Diputados avalara la denominada "Ley Bases" y un paquete fiscal impulsados para iniciar profundos cambios en la economía del país austral.

* "Claramente, el plan actualmente tiene una parte positiva, más allá de lo que se ha visto en esta primera parte y la aprobación de la Ley Bases y la ley fiscal, pero tiene una parte de alta incertidumbre que es cómo seguís con la política cambiaria, básicamente porque no estás acumulando reservas y si no acumulás reservas, Argentina no tiene forma de salir del cepo", dijo a una radio local Juan Luis Bour, de Fundación FIEL.

"Quizás, lo que dice el presidente es exactamente eso: que la segunda fase tiene un cambio que va a modificar las cosas hasta aquí, porque vos estás en un momento en que deberías estar acumulando reservas y no las estás acumulando, deberías tener otra situación en materia de evolución de los depósitos en pesos y no la estás teniendo. Bueno, tenés que cambiar algunas cosas", señaló.

* Tras los anuncios, la consultora EcoGo estimó que "de los 63 billones de deuda en pesos en manos del mercado, hay 52 billones que están en los balances de los bancos, que a su vez cuentan con 26 billones en puts (derecho de venta de bonos al BCRA)".

* "La aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Congreso abren la puerta a que el gobierno pueda acelerar la unificación cambiaria y el desarme de los controles de cambios, que en este momento son el principal freno al ingreso de capitales y de inversiones", dijo Eugenio Marí, de la Fundación Libertad y Progreso.

"A partir de estas reformas se podrá apostar a que la economía entre en una recuperación más clara en el segundo semestre", agregó.

* "Luego de este proceso la única fuente de emisión monetaria será la compra de dólares por parte del BCRA. En contrapartida, el Tesoro aumentará su deuda de mercado a tasa flotante y pagará más intereses, lo que exigirá mayor superávit primario para mantener el superávit financiero", resumió Delphos Investment.

"Adicionalmente el mercado comienza a visualizar que son necesarios cambios en la política cambiaria del gobierno, derivado de la necesidad de ir convergiendo hacia una unificación de los tipos de cambio y la apertura del cepo, que consolide el proceso de acumulación de reservas", señaló.

* El analista Salvador Vitelli estimó que "a comienzo de 2023 pasivos remunerados (leliqs y pases) del BCRA era un 40% de la deuda y hoy es 8%".

* "Desde el punto de vista técnico, la inflación no es un tema superado. Desde el punto de vista de la opinión pública, pareciera ser que sí, porque desde el 2021 que teníamos a la inflación como el principal problema y en la última medición de mayo ya pasó a ser el tercer problema, superado por los salarios y la pobreza, que claramente preocupan a la mitad que no lo aprueba al gobierno", dijo en declaraciones radiales Diego Reynoso, analista político e investigador de la Universidad de San Andrés.

"No es que a toda la población le preocupan los salarios y la pobreza, pero cuando agregás toda la información y generás ese resultado, aparecen los salarios y la pobreza y eso quizá puede ser producto de un éxito del gobierno", agregó.

* "Lo que convendría evitar es acumular tensiones que conduzcan a un eventual salto devaluatorio de gran magnitud, que sí puede ocasionar problemas económicos y sociales, por lo tanto esperábamos el anuncio de cambios en el esquema oficial, a través de diversos tipos de medidas", señaló VatNet Financial Research.

"No hubo anuncios sobre novedades en materia cambiaria, salvo una posible reducción del impuesto PAIS que beneficiará más directamente a la importación que a la exportación", añadió.

* "El programa económico tiene como objetivo de emisión 0. Eliminar cualquier necesidad de emitir por razones fiscales o cuasi fiscales. Igualmente, no van a emitir 0 como dijo el presidente no iba a dejar que la política monetaria sea tan restrictiva que impida la actividad económica", señaló en declaraciones radiales el economista Fausto Spotorno.

"Lo que el presidente dio a entender es que cuando lleguemos al punto en el que el BCRA no necesite emitir más pesos para poder funcionar vamos a estar en condiciones de salir del cepo, señaló y agregó que "la salida del cepo tiene que ser antes del 2025, pasar la deuda del BCRA al Tesoro no podría durar más de 4 meses".

* "El mercado sabe que el ritmo de adquisición de divisas por parte del BCRA ha disminuido notablemente en un momento del año en el que debería suceder lo contrario", señaló Wise Capital.

* Las exportaciones de las empresas pymes crecieron 13,3%, alcanzando los USD 3.822 millones, lo que representa el 11,8% del total exportado por la República Argentina en el período enero–mayo, dijo la Confederación Argentina de la Medina Empresa. (Reporte de Walter Bianchi. Editado por Lucila Sigal)

Reuters