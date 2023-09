BUENOS AIRES, 11 sep (Reuters) - Analistas opinan sobre el futuro de Argentina en medio de especulaciones sobre el incierto resultado de una pareja elección presidencial que se realizará en pocas semanas, en momentos en que las tensiones económicas ganan terreno e impulsan tomas de coberturas ante un futuro desafiante.

El triunfo del ultraliberal Javier Milei en las elecciones primarias (PASO) que se realizaron en agosto dejó casi en igualdad de condiciones al ministro de Economía y candidato presidencial oficialista, Sergio Massa, y a la coalición de centroderecha liderada por Patricia Bullrich.

Una reciente encuesta colocó a Milei, que busca dolarizar la economía y eliminar el banco central (BCRA), como principal candidato a ganar los comicios, seguido de cerca por Massa y Bullrich en tercer lugar.

Este jueves se aguarda el dato inflacionario de agosto, el que según analistas tendría un piso del 10%.

* "En agosto el índice de precios la consumidor mostró un aumento de 10,7% mensual", estimó la Fundación Libertad y Progreso.

"Este resultado marca la suba mensual más alta desde marzo de 1991, incluso superando el registro de abril del año 2002, en medio de la salida de la Convertibilidad. Por su parte, la variación interanual ascendió a 120,8%. Hay que ir hasta septiembre de 1991 para encontrar un registro de esa magnitud", explicó.

* "La dolarización se convirtió en el 'caballito de batalla' de la campaña de Javier Milei, y no deja de ser una fuente de incertidumbre para el mercado. Más allá de los costos y beneficios de eliminar el peso, la principal complicación que esta visión enfrenta es que las reservas netas del Banco Central son negativas en más de 4.000 millones de dólares, mientras que los pasivos monetarios suman 34.500 millones de dólares al tipo de cambio 'contado con liqui' (CCL)", dijo GMA Capital Research.

* "A las crecientes tensiones macroeconómicas con la inflación ya en 2 dígitos mensuales se suma el efecto Milei, donde el candidato más votado dice ser 'pro mercado', pero el mercado tiene serias dudas sobra la viabilidad económica y política de su plan de dolarización/competencia de monedas", dijo Roberto Geretto, economista de Fundcorp.

"De seguir las dudas, mientras más cerca se perciba el plan dolarizador, más tensión habrá en el mercado", pronosticó.

* "Un programa de estabilización es condición necesaria para empezar a encarrilar el balance del BCRA, corregir la distorsión de precios relativos, la brecha cambiaria y establecer un ancla creíble que corte la inercia y reduzca la inflación", estimó la consultora EcoGo.

"Para esto también es fundamental una consolidación fiscal que lleve a cero la emisión de pesos para financiar al fisco y permita reestablecer una tasa de interés en dólares de la economía que permita el rollover de los vencimientos de la deuda en dólares que arrancan en 2025", añadió.

* "Hay que considerar que si el oficialismo logra entrar en un potencial balotaje, entonces políticamente es poco probable que haya un nuevo salto cambiario entre octubre y noviembre, sino más bien deberíamos ver nuevas devaluaciones fiscales (“dólar agro”)", dijo el agente de compensación y liquidación Neix.

"Para luego del balotaje ya no habría incentivos a mantener un dólar oficial atrasado con respecto a la inflación de los últimos meses, agravando los incentivos negativos dada la brecha y considerando una nueva revisión de metas por parte del FMI", señaló.

* "El mercado local actúa como mecanismo de cobertura cambiaria en un marco de economía 'encepada' (con controles cambiarios). Ante las rigideces impuestas para comprar dólares, el mercado se vuelca a las acciones para cubrirse de la incertidumbre nominal", dijo Delphos Investment.

* "El gobierno ha tensado la cuerda hasta extremos increíbles para llegar a las elecciones con una apariencia de moderación en la situación del país", estimó VatNet Financial Research y señaló que "sin embargo, el día del reconocimiento se acerca y deberán afrontarse las consecuencias en la economía y en los instrumentos financieros".

* "Pese al triunfo de Milei en las PASO y sus ideas “pro-mercado”, los inversores castigan la baja probabilidad de éxito de la ejecución de sus medidas. Incluso, aunque obtenga un resultado favorable en octubre, el músculo legislativo será pobre y no tendrá gobernadores, dificultando el magno ajuste fiscal y la agenda de reformas que requiere el país", estimó Portfolio Personal Inversiones.

* "Argentina parece desmentir que 'la historia no se repite'. Hay una sensación de ciclos permanentes, de ilusión y desencanto. Desbalance entre productividad y deseo de consumo. Con el agravante de que no tenemos un modelo de desarrollo de largo plazo. Argentina no logró encontrar un modelo de desarrollo de largo plazo", dijeron analistas en la Convención Anual del IAEF (Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas).

* "Ya no sólo preocupa a los operadores el escenario electoral que se abrió a partir del resultado de 'tres tercios' de las PASO sino también el mapa político que podrían dejar las elecciones generales. Ello se debe que alcanzar gobernabilidad y capacidad de generar los consensos políticos resultarían indispensables en busca de encarar e implementar cualquier plan que apunte urgentemente a corregir los serios desequilibrios económicos", dijo el economista Gustavo Ber.

* "El tipo de cambio oficial atrasado es uno de los factores que contribuye a la inestabilidad económica. Un reajuste ordenado y realista del tipo de cambio es necesario para restablecer la competitividad de la economía en los mercados internacionales", dijo Marcelo Trovato de Pronóstico Bursátil.

"Esto puede ser un proceso delicado, pero es esencial para alinear los precios internos y externos y fomentar la inversión y el comercio", añadió.

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Eliana Raszewski)