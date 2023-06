Mercados argentinos-¿qué dicen los analistas? semana del 12 al 16 de junio

BUENOS AIRES, 12 jun (Reuters) - Analistas analizan el futuro económico de la tercera economía de América Latina en medio de lentas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para lograr una revisión de metas y adelantos de desembolsos para afianzar las escasas reservas del banco central (BCRA).

Una fuerte inflación que podría superar el 130% este año y el elevado déficit fiscal son temas centrales a pocas semanas de una peleada elección primaria para elegir candidatos de cara a los comicios presidenciales que se desarollarán en octubre.

Recientemente el Gobierno realizó un canje de deuda para despejar vencimientos y logró un acuerdo con China para renovar y ampliar la línea de swap de monedas.

* "No todo lo que brilla es oro: el canje de deuda tiene la lectura positiva que tuvo una adhesión global del casi 78%, pero del lado negativo estimativamente el 70% de los títulos a canjear estaban en manos de organismos públicos. De ese modo, la aceptación privada fue menor al 25%, implicando que en el 2023 quedan vencimientos con privados por 4,5 billones de pesos, una cifra no menor", dijo Roberto Geretto, de Fundcorp.

* "Con el BCRA como prestamista de última instancia, el riesgo de la deuda en pesos se fue disipando a costa de una mayor emisión de pesos que terminó en pasivos remunerados del BCRA", dijo la consultora EcoGo y señaló que "en lo que queda del año hay vencimientos con privados por 4,2 billones de pesos de deuda en pesos".

* "La veo complicadísima. En términos de precios, la aceleración inflacionaria no se detiene todavía", dijo en declaraciones radiales Martín Kalos, economista y director de EPYCA Consultores.

"No hay ministro de Economía que hoy pueda solucionar el problema, ni (el ministro de Economía Sergio) Massa ni nadie. El problema requiere medidas de fondo que no puede tomar este gobierno, en parte porque está de salida. No te dan los plazos para un programa de estabilización o medidas que apunten a más allá de seis meses", señaló.

* "La transición del primero al segundo semestre se configura así con una economía fuertemente indexada, tanto por la variación del tipo de cambio oficial, como por las actualizaciones de las tarifas de servicios públicos (en CABA, los precios regulados subieron 10,3% en mayo) y ajustes salariales en plazos cada vez más cortos, sin anclas firmes en el plano fiscal, monetario ni, mucho menos, de reservas externas en el Banco Central.

* "El incumplimiento de las metas comprometidas ante el FMI complican el otorgamiento de una dispensa por parte del organismo, justo en un momento tan crítico como junio: este mes hay vencimientos por 2.700 millones de dólares, pero en las reservas del Central habría DEG (la moneda del FMI) por 1.700 millones de dólares. Sin nuevos desembolsos del Fondo, si se transfieren los DEG disponibles quedaría un saldo a pagar de 1.000 millones. ¿Llegó la hora de usar las reservas de oro, que equivalen a unos 3,9 mil millones?", pregunta un informe de Fundación Mediterránea.

* "Contar con un mapa electoral más claro se convierte en crucial en esta delicada etapa de transición, donde los desafíos económicos mientras tanto deben seguir siendo administrados y de ahí la importancia en avanzar con las negociaciones con el FMI a fin de lograr adelantar desembolsos y también de contar con recursos para gestionar una dinámica cambiaria lo más calma posible", afirmó el economista Gustavo Ber.

* "El Gobierno logró un resultado aceptable en el canje de deuda en pesos llevado a cabo (...) con una renovación del 77,8%, con gran participación del sector público y el sistema financiero. El reciente ajuste del tipo de cambio post elecciones en Turquía nos muestra parte del camino de reformas que deberá transitar Argentina, que incluye una suba del tipo de cambio real para mejorar las cuentas externas", estimó Delphos Investment.

* "Lamentablemente los criterios predominantes últimamente han sido de una racionalidad de muy corto plazo, como si el mundo se acabara en unos meses", dijo Vat Net Financial Research.

"Esta inestabilidad financiera se está combinando con la inestabilidad política y parece no advertirse lo delicado de la situación y la interrelación de los mercados financieros con la economía real que aconsejaría exhibir planes coherentes y moderados a las diversas alternativas", señaló.

* "Lo que veo es que Argentina va a tener que poner en marcha después de más de cuatro años un programa económico que ataque a la inflación como norte principal", afirmó Ricardo Delgado, de Analytica, en declaraciones radiales.

"Eso implica tener una tasa en dólares robusta para estabilizar. No podés bajar la inflación en Argentina si no tenés dólares en el Banco Central. Lo primero que va a haber que hacer es intentar de alguna manera facilitar y flexibilizar todo ingreso de divisas de cualquier fuente para la Argentina en los primeros tiempos del nuevo gobierno".

* "En términos generales, la renta variable local luce barata suponiendo un escenario favorable donde exista un programa monetario y fiscal que busque corregir los desequilibrios actuales de manera exitosa", dijo Balanz. "Por el lado macroeconómico el panorama luce desafiante, donde la dinámica de las condiciones económicas de corto plazo parecieran no ser relevantes para el precio de los activos locales", agregó.

* "En nuestro escenario base, el ajuste del dólar oficial estaría dentro de un plan de estabilización que incluya, entre otros, ajuste cambiario, cierre del déficit fiscal y reformas estructurales", dijo Paula Gándara, economista de Adcap Asset Management.

"Lo más probable es la continuidad de los cepos, en una primera instancia. O bien éstos serían abiertos gradualmente, en función de la reacción de la economía a las nuevas medidas", añadió.

* "La tendencia alcista en el (índice accionario) Merval a mediano y largo plazo se mantiene y es posible que el índice llegue a visitar la zona de los 400.000 puntos en donde podría encontrar una resistencia temporal", dijo Alexander Londoño, de ActivTrades.

* "El dato de inflación y la primera licitación de junio. Seguramente ambos puntos, junto con las novedades en torno a la negociación con el FMI, se podrían llevar la atención del mercado", dijo Ayelén Romero, de Rava Bursátil.

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Lucila Sigal)

