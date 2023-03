Mercados argentinos-¿qué dicen los analistas? semana del 13 al 17 de marzo

BUENOS AIRES, 13 mar (Reuters) - Analistas y operadores opinan sobre la economía argentina a la espera el anuncio del Fondo Monetario Internacionales (FMI) en torno a las negociaciones de metas de reservas del banco central (BCRA), en momentos en que una larga sequía que afecta las exportaciones del país.

Se espera que este lunes el FMI haga oficial un desembolso de 5.200 millones de dólares tras modificar la meta de reservas del BCRA para 2023 y plantear detalles para controlar el déficit fiscal.

Pese al acuerdo y a un gigante canje de deuda que concretó el Gobierno para aliviar los vencimientos a corto plazo, no se aplacaron las dudas de los inversores ante una creciente inflación, alto déficit fiscal y escasas reservas internacionales, en medio de un complejo año donde se celebrarán elecciones presidenciales.

* "Evidentemente la sequía es una justificación muy válida para ajustar las metas de acumulación de reservas. No es una cosa sencilla porque el acuerdo con el Fondo es realmente la única ancla que tenemos y el ancla sirve en la medida que sea creíble", dijo en declaraciones radiales Héctor Torres, exrepresentante argentino en el FMI.

"No es tan fácil decir que cambio las metas y nada más. Tenemos evidentemente un problema fiscal. Sin una consolidación fiscal, tenemos un problema también de ajuste del tipo de cambio que es claro. Cambiar las metas solas podría generar dudas sobre la credibilidad del ancla", afirmó.

* "El resultado del canje (de deuda) fue del 57,7% de aceptación, por debajo de lo esperado ya que el 50% es participación de entidades estatales y de privados hubo poco", señaló Priscila Bruno de Rava Bursátil.

* "El despeje de los vencimientos de cara a los próximos tres meses y medio reduce el riesgo de una espiralización. Al tener que afrontar un perfil menos exigente, se mitiga -pero no se elimina- la probabilidad de que el BCRA tenga que monetizar parte de los vencimientos en caso de que el 'rollover' quede trunco", señaló GMA Capital Research, aunque señaló que "la sequía y los vientos externos adversos parecen poner en jaque a las estrategias de 'carry trade'".

* "Exportadores ingresaron en lo que va de marzo (al viernes 10) 309 millones de dólares, lo que representa una caída del 76% con respecto a las primeras siete ruedas de marzo de 2022", dijo el analista Salvador Vitelli, y señaló que "el promedio diario de liquidación asciende a 44 millones de dólares, 50% menos que el promedio histórico y 67% por debajo de 2022".

* "Según las últimas proyecciones, la sequía tendría un impacto directo de 3% del PIB, costando alrededor de 19.000 millones de dólares. Esto llevará a menos exportaciones y más cepo (cambiario), lo cual tendrá otro efecto negativo en el nivel de actividad e inflación", recordó Roberto Geretto de Fundcorp.

"El ya difícil año electoral, va a ser aún más difícil", afirmó.

* "El Gobierno cedió en casi todo para lograr pasar el año sin tormentas financieras; el motivo principal es no hacerse cargo de la necesidad de equilibrar las cuentas presupuestarias y de una devaluación por sus consecuencias inflacionarias y sociales", estimó VatNet Financial Research, y acotó que "la situación fiscal resulta difícil de sostener y la brecha cambiaria tan alta y prolongada ha dado lugar a todo tipo de distorsiones".

* "El fin del fenómeno (climático) de la Niña y la recuperación de las lluvias en algunos meses trae buenas noticias pensando en el 2024. El nuevo Gobierno enfrentaría una oferta de 20.000 millones de dólares superior a 2023, que brindaría soporte a la progresiva normalización de las cuentas públicas y las restricciones cambiarias", estimó Delphos Investment.

* "El BCRA sigue perdiendo divisas y la oferta del sector agroindustrial está reducida al mínimo. En la semana el BCRA tuvo que enfrentar ventas por 282,5 millones de dólares", recordó la consultora Eco Go y señaló que "además, el nerviosismo y una situación internacional tampoco fueron soportes para los tipos de cambios financieros que saltaron en la semana en torno a 5,8%, llevando la brecha a 96,3%".

* "Al momento de tomar una decisión en materia de política monetaria, el BCRA parecería priorizar la dinámica de la inflación núcleo por sobre la general, buscando aislar cualquier tipo de impacto provocado por una suba estacional, un shock transitorio o una decisión política en torno a los precios regulados", señaló Ecolatina.

Añadió que "si la inflación se acelera, el actual set de política económica se encontraría ante una nueva ronda de presión: si la respuesta del Gobierno fuera imprimirle una mayor velocidad al ritmo de devaluación, retroalimentaría la dinámica de precios y el escenario ganaría inestabilidad; pero, por otra parte, convalidar un mayor atraso cambiario dificultaría aún más la capacidad de defender la paridad oficial y pondría en jaque la necesidad de acumular reservas".

* "Por las restricciones a la importación de insumos y la incertidumbre de la situación macro-política que amenaza a los proyectos de inversión (en la industria), se considera que el nivel actual podría ser un techo, y que la industria presentaría solamente avances marginales en los primeros meses de 2023", estimó la consultora Invecq.

* "No solamente nos pega la baja en ventas porque se reduce el poder adquisitivo de nuestros clientes, sino también la incertidumbre macroeconómica que se genera y eso pega de lleno en el día a día de nuestras empresas, que bien sabemos que no somos los que formamos el precio", dijo en declaraciones radiales, Alfredo González, presidente de Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

"No es que tengan la culpa los que forman el precio, sino la situación macroeconómica y este proceso inflacionario que lamentablemente volvió a crecer estos últimos dos meses", afirmó.

* "La demora en el sistema de importaciones, la carga impositiva y el mercado cambiario son los tres temas que más preocupan hoy a las PyMes que forman parte del sistema productivo de nuestro país", afirmó por su parte Alfredo Bonazzi, presidente de la Cámara Argentina de la Máquina Herramienta (CARMAHE), y agregó que "el escenario de incertidumbre constante atenta contra la posibilidad de tomar decisiones". (Reporte de Walter Bianchi y Jorge Otaola; Editado por Eliana Raszewski)

Reuters