BUENOS AIRES, 14 feb (Reuters) - Al inicio de una semana corta por los feriados de carnaval, las miradas del mercado argentino están puestas en los próximos pasos del presidente Javier Milei luego que fracasara en el Congreso el tratamiento de la denominada 'ley ómnibus'.

El ambicioso proyecto daba poderes amplios al Gobierno y permitía privatizaciones de empresas estatales, entre otros puntos.

Con el traspié, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que el paquete económico está hecho para estabilizar la macro y para que la gente no sufra más problemas de inflación y devaluación, lo que no depende en nada de esa ley.

Milei regresó el martes de una gira oficial a Israel, Italia y el Vaticano, donde mantuvo una audiencia con el Papa Francisco.

Analistas opinan sobre el futuro de la tercera economía de América Latina:

* "Los ribetes son impredecibles, y de momento, la reacción de los mercados quedó desacoplada de la escalada de la política", dijo la consultora EcoGo.

"La apuesta de Milei es que el programa económico siga mostrando una desaceleración en la inflación, que los números fiscales confirmen mes a mes equilibrio después de intereses y que el balance del banco central (BCRA) siga mejorando con menos reservas netas negativas y con un ´overhang´ de pesos que sigue achicándose en términos reales", señaló.

* "La situación continúa resultando harto delicada, alimentando los temores previos agravados por los ruidos políticos. En medio de amenazas y denuncias que no se concretan, no se advierte la manera de fomentar los necesarios consensos sobre cuestiones básicas de la economía y las finanzas", señaló VaTnet Financial Research.

* "Es probable que el Gobierno tenga cifradas sus esperanzas que la actividad económica muestre mejores números a partir del segundo trimestre, con la reactivación impulsada por la cosecha gruesa y el derrame sobre las economías regionales. En este escenario, será clave que el Gobierno pueda obtener también buenos resultados en el frente inflacionario, que impulse la confianza del consumidor y la demanda de bienes y servicios" dijo Delphos Investment.

* "Lo ideal en este tipo de situaciones de mayor volatilidad es tener cautela y no actuar apurado, al menos hasta que haya mayores definiciones y el ánimo del mercado se calme", recomendó el Grupo IOL.

* "La mayor oferta de dólares sigue estando por encima de la única demanda que se incrementa (pago de capital de bonos Bonares y Globales)", estimó el agente de compensación y liquidación Neix. "El nuevo nivel de disponibilidad de oferta de dólares seguirá apuntalando las cotizaciones de los bonos en moneda extranjera", agregó.

* "La atención estará en la inflación de enero a conocerse el miércoles, la cual viene de ser 211,4% interanual. Además, estaremos atentos a las futuras decisiones políticas y la continuidad de la 'ley ómnibus'", afirmó Balanz.

* Según el Índice de Precios en Origen y Destino elaborado por el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en enero los precios de los agroalimentos se multiplicaron por 3,8 veces del campo a la góndola. Es decir, el consumidor pagó 3,8 pesos por cada peso que recibió el productor.

