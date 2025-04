Mercados argentinos-¿qué dicen los analistas? semana del 14 al 18 de marzo

BUENOS AIRES, 14 abr (Reuters) - Argentina inicio este lunes una esperada etapa de unificación cambiaria luego de acuerdos millonarios por créditos desde organismos internacionales, con el respaldo liderado desde el Fondo Monetario Internacional (FMI), en momentos de crecientes temores globales de una abierta guerra comercial arancelaria.

El Gobierno del libertario Javier Milei viene de anunciar una amplia flexibilización cambiaria con la llegada inmediata de 12.000 millones de dólares que refuercen las reservas del banco central (BCRA), entidad que dispuso bandas de flotación para el golpeado peso entre 1.000 y 1.400 unidades por dólar.

La plaza financiera mantiene expectación por la apertura de negocios con las nuevas reglas de juega, en una jornada con visita oficial del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y frente a solo tres días hábiles de operaciones por los feriados de 'Semana Santa'.

Analistas y operadores opinan sobre la coyuntura nacional:

* "Salir del 'cepo' es volver a la normalidad como cualquier país del mundo, es un volver a tratar de confiar en la moneda propia. Sorprende el monto de ayuda de los organismos internacionales, ya que es mucho más de lo esperado", dijo la economista Maria Castiglioni.

Agregó que "el ajuste fiscal es la clave de todo. Estos primeros días con la liberación cambiaria serán un muestrario para ver qué rol asumen los exportadores e importadores".

* "Las exportaciones tenderán a aumentar porque hay otro incentivo y se simplifica la operatoria para los importadores. Los dividendos del 2025 ya se pueden retirar (del país) y esto es muy importante para toda empresa que quiera invertir en Argentina", sostuvo el economista Martín Siracusa.

* "Las condiciones cambiaron frente a lo que se había comprometido el Gobierno. Hay un cambio del régimen cambiario y del monetario (…) Esta salida del 'cepo' se hace por una situación de crisis, donde hay problema con el dólar y con las reservas del banco central", comentó el economista Diego Bossio.

* "El dólar seguramente vaya hacia la punta más alta de la banda (de flotación) y ahí aparecerán los exportadores. El tipo de cambio del lunes no será el que se mantenga por largo tiempo en las pizarras", afirmó el analista Damián Di Pace.

"Por lógica, (con la devaluación) se frenará la salida de argentinos al exterior por compras y se alentará la llegada de turistas internacionales", dijo.

* "El nuevo esquema cambiario va en el sentido correcto y de funcionar sería un gran paso hacia la normalización macroeconómica. Los riesgos principales son que la inflación licúe rápido el techo de la banda, y que un mayor dólar debilite la confianza electoral y por tanto del modelo", señaló Roberto Geretto del grupo Adcap.

Agregó que "sin embargo, hay razones para pensar que el 'pass-through' será menor que en otras ocasiones y un salto del 30% no cambiará sustancialmente el panorama social. Puesto así, vale la pena los riesgos".

* "Es una buna noticia, hace rato que se le venía pidiendo al Gobierno el levantamiento del 'cepo'. Tenemos buenas expectativas previo a que comience la cosecha de la soja", declaró Carlos Castagnani, titular de la entidad rural CRA.

* "El mundo estaba en contra del 'cepo', los controles de capitales no son aceptados por las empresas y con preocupación entre eventuales inversores de Argentina", comentó el economista Marcelo Elizondo.

Añadió que "el Gobierno ha generado una buena conjunción entre la salida del 'cepo' y el acuerdo con el FMI para reforzar las reservas del banco central. Las fuerzas del mercado pondrán un precio real al dólar (…) es una decisión muy acertada del Gobierno".

* "Los exportadores tienen ahora la opción de salir a liquidar sus dólares con un tipo de cambio mejorado y esto ayudará a descomprimir la plaza, incluso con la oportunidad de buscar pesos para operar tasa de interés ('carry trade') dada la especulación que el techo del mercado está en las 1.400 unidades", respondió un analista financiero de una correduría bursátil porteña.

* "El dólar debería tender a la baja (…) el Gobierno va a empujar para que vaya para la banda de los 1.000 pesos, más después que el FMI le fijó como meta al banco central que compre dólares (para sus reservas). Creo que vamos a tener una oferta de dólares muy importante, por cuestiones estacionales de la exportación", vaticinó el analista Salvador di Stefano.

* "Voló por el aire la tablita cambiaria (del 'crawling peg' al 1% mensual). Evidentemente el dólar no va a quedar donde estaba (…) Viene un cambio rotundo porque si no, el acuerdo con el FMI no salía. Hay cambios evidentes en lo cambiario y monetario, y así seguir tirando dólares para tener una brecha baja no va más", sostuvo el economista Carlos Melconian.

"El Gobierno compró tranquilidad financiera. Este programa y sus modificaciones son una nueva apuesta a los mercados. Están esperando que el 'timing' electoral los ayude en términos de un nuevo dólar, una nueva inflación y una nueva actividad", añadió.

* "Se perdieron 2.500 millones de dólares (de reservas) en tres semanas y la brecha se duplicó. El Gobierno estaba en una zona de confort con el 'cepo', que le daba cierta estabilidad nominal, pero ahora cambia totalmente de esquina en el ring cambiario", afirmó Hernán Lacunza, exministro de Economía.

* "Con el 'cepo', estábamos forzados a precios (cambiarios) artificiales. Ahora eso se terminó (…) Ahora el precio lo pone el mercado, por eso hablo de fluctuación, no de devaluación", dijo el economista Gustavo Lazzari.

"No creo que aumenten las tasas. No hace falta. Hay muchos dólares y van a aparecer más, sobre todo del sector privado", afirmó.

* "Todo lo que se perdió de reservas en el último mes, posiblemente se recupere, con un inicio volátil en los precios del dólar con esta salida del 'cepo' (...) Salir del 'cepo' te lleva a más exportaciones, lo que implica más dólares para el mercado y la predisposición de nuevos inversores, lo que alienta la creación de empleo", añadió el economosta Fausto Spotorno. (Reporte de Jorge Otaola; Editado por Walter Bianchi)