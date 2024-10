Mercados argentinos-¿qué dicen los analistas? semana del 14 al 18 de octubre

BUENOS AIRES, 14 oct (Reuters) - Tras recientes noticias financieras favorables para el Gobierno del presidente libertario Javier Milei analistas opinan sobre el futuro económico del país austral.

La inflación se desaceleró en septiembre a un 3,5% alcanzando su ritmo más bajo desde noviembre de 2021 en medio de un ambicioso blanqueo de capitales que atrae divisas al mercado, mientras que en el plano político el oficialismo logró en el Congreso el aval a un veto presidencial a una ley que garantizaba el financiamiento de las universidades públicas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el viernes medidas que reducirán los costos de endeudamiento de sus miembros, situación que le permitirá a Argentina ahorrar más de 3.000 millones de dólares.

* "Septiembre mostró una desaceleración en la inflación (...) convirtiéndose en la variación mensual más baja desde octubre de 2021. De cara al futuro, esperamos que la tendencia observada persista, con los precios regulados y los servicios liderando los incrementos, mientras que los precios de los bienes continúen creciendo a un ritmo más moderado", dijo la consultora ACM.

* "Existen razones para creer que la baja de la inflación no será replicable en los próximos meses, o por lo menos no de la misma magnitud. Es que el hecho de que aún no hayamos convergido al crawling-peg (davaluacion controlada del peso) se debe, en parte, a la expansión monetaria que prevalece desde hace unos meses", señaló un informe de GMA.

* "Creemos que la inflación podría cerrar 2024 en la zona de 120-125%", estimó el Grupo SBS.

* "Hay un veranito financiero, la situación financiera está más tranquila y el Gobierno lo festeja", dijo en declaraciones radiales Guillermo Hang, ex direcor del banco central.

"La cuestión productiva viene bastante complicada, la economía está funcionando a distintas velocidades, la parte financiera está alegre y los sectores que generan más empleo están bastante resentidos. El gran éxito del Gobierno es haber reducido la inflación en un esquema bastante endeble. Esta estrategia la va a mantener hasta las elecciones", estimó.

* "La abundancia de dólares ha calmado los ánimos y mejorado las cotizaciones de los activos locales, aunque su causa tengan una duración transitoria como es el blanqueo", dijo VatNet Financial Research.

"Es un fenómeno de psicología social, hace pocas semanas parecía que venía un diluvio de complicaciones; pero ahora cundió el optimismo como si ya se hubieran solucionado los problemas de fondo de la economía", agregó.

* "El blanqueo no sólo estaría permitiendo oxigenar las reservas y dejando al BCRA con un saldo comprador, sino también contribuyendo al descenso de los dólares financieros -con una brecha ya en el 20%- y a la reactivación económica", dijo el economista Gustavo Ber.

* "En la medida que el Gobierno siga logrando superávit fiscal en las cuentas públicas, una constante compra de dólares en el mercado, aumento de las reservas y baja sustancial del riesgo país, los dólares van a converger en un precio común, y la discusión del 'cepo' pasará a otro plano, ya que con o sin 'cepo' se podrá migrar dólares de Argentina a un precio similar al de la exportación", dijo el analista Salvador Di Stéfano.

* "Hay un atraso cambiaro y es leve. No es lo suficientemente grande para que el Gobierno haga un cambio de rumbo importante. El cepo cambiario es mejor levantarlo cuanto antes. Por ahora lo ayuda, pero frena la actividad económica", dijo en declaraciones radiales el economista Fausto Spotorno.

* "La construcción podría ser una de las industrias más beneficiadas por el nuevo marco económico", estimó Delphos Investment. (Reporte de Walter Bianchi; Editado por Nicolás Misculin)

Reuters