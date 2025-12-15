MERCADOS ARGENTINOS - ¿Qué dicen los analistas? Semana del 15 al 19 de diciembre

BUENOS AIRES, 15 dic (Reuters) - Los mercados financieros de Argentina ajustaban la conformación de carteras de cara a un fin de año con liquidez controlada tras recientes licitaciones con las que el Tesoro buscó cubrir o prorratear inminentes vencimientos de deuda.

Como testeo, el Gobierno viene de colocar un bono por US$1.000 millones al 2029 y de renovar vencimientos de deuda local por el equivalente a unos 14.802 millones de dólares, con la esperanza de retornar a las plazas externas en breve con la reducción del riesgo país.

Además, el Congreso con nuevos legisladores oficialistas, comienza a tratar proyectos de ley clave para la desregulación comprometida de la economía, en momentos donde presiona estacionalmente la inflación.

Analistas y operadores opinan sobre la coyuntura doméstica:

* "El Tesoro cerró el año con un 'rollover' (renovación de deuda) del 102% y tasas en pesos más bajas (...) La inflación de noviembre volvió a acelerarse y reabrió el debate sobre las tasas implícitas del mercado", remarcó el agente de liquidación y compensación Cohen.

* "El foco estará ahora sobre la dinámica del nuevo 'Bonar29' en dólares tras la licitación del miércoles (pasado), a la vez que parte del mercado se concentrará también en si el Tesoro logra comprar dólares en el mercado para evaluar que tan factible es el inicio de un sendero de acumulación de reservas (...) Esta acumulación es, a nuestro entender, la llave para que el riesgo país baje un escalón adicional compatible con la vuelta a los mercados internacionales", acotó Juan Franco, economista del Grupo SBS.

* "De cara a diciembre, y a pesar de la estacionalidad positiva de este mes, esperamos que la inflación se modere con respecto al 2,5% de noviembre. Suponiendo un número en el rango 2,1 / 2,3%, 2025 cerraría con una inflación anual superior al 30%", proyectó IOL Inversiones.

* "Entre abril y octubre, hubo siete meses consecutivos de depreciación del tipo de cambio con un traslado a precios acotado. Superada la estacionalidad de diciembre, estimamos que existen condiciones para que la inflación mensual vuelva a ubicarse por debajo del 2%", dijo el banco CMF.

* "Rebotar con un 5,2% de crecimiento tras años de crisis es más que un dato estadístico: es un recordatorio de la capacidad de recuperación cuando se implementan ajustes necesarios. Las reservas netas negativas (del banco central) y una tasa de interés del 29% revelan que el camino apenas comienza", afirmó el analista Mariano Sardans.

* "La sostenibilidad del modelo se juega en las otras dos pantallas: un Riesgo País controlado y un nivel de reservas (del banco central) que brinde la cobertura necesaria para mantener la estabilidad nominal", sentenció Emilio Botto de Mills Capital Group.

* "La licitación del 'Bonar 2029N' resultó un satisfactorio primer paso para ir recuperando la capacidad de 'rollover', camino a poder realizarlo a futuro en el mercado internacional (...) Ello se debe a que dicho acceso permitiría en simultáneo activar una decidida acumulación de reservas con un círculo virtuoso sobre la reducción del costo de financiamiento", dijo el economista Gustavo Ber.

* "Con acceso a los mercados acumular reservas deja de ser una exigencia para evitar un default, siendo más bien un sano objetivo de política económica", dijo Roberto Geretto de Adcap.

* "De cara a diciembre, los indicadores de alta frecuencia continúan señalando un registro por encima del 2% (de inflación)o de estacionalidad alta típica de fin de año, aunque con una desaceleración relativa frente a noviembre. Hacia adelante, proyectamos que el proceso de desinflación gradual se retome durante el primer trimestre de 2026", reportó la correduría Aldazabal y Cía.

(Reporte de Jorge Otaola; Editado por Walter Bianchi)