Mercados argentinos-¿qué dicen los analistas? semana del 2 al 6 de agosto

BUENOS AIRES, 2 ago (Reuters) - Analistas opinan sobre el futuro de la economía de Argentina de cara a las elecciones legislativas de medio término que se celebrarán en noviembre para renovar 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado.

La atención de los inversores se concentra también en la alta presión inflacionaria provocada por la abultada emisión y la lenta negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reestructurar unos 45.000 millones de dólares, en medio de una pandemia de COVID-19 que golpea el crecimiento.

* El banco central (BCRA) dijo que en junio realizó compras netas a través del mercado de cambios por 766 millones millones de dólares, lo que permitió que las reservas internacionales se incrementaran en el mes por 565 millones de dólares.

* "A lo largo del año el BCRA pudo acumular reservas por 3.700 millones de dólares, pero también tuvo que vender más de 1.000 millones para controlar la brecha. Estimativamente, julio cerró con ventas de más de 300 millones para controlar la brecha, siendo el valor más alto de enero y consumiendo casi la mitad del saldo mensual positivo en el mercado único y libre de cambios", dijo Roberto Geretto, de Fundcorp.

* "Un segundo semestre más difícil en materia cambiaria ya estuvo provocando respuestas de las autoridades. Se frenó el proceso de acumulación de reservas del BCRA, se aumentaron las limitaciones hacia la salida de divisas y se intentaría fomentar las colocaciones ajustadas", señaló Vat Net Research.

"La situación podría ponerse más tensa según las novedades económicas y políticas, no descartándose la acentuación del proceso devaluatorio", afirmó.

* "El déficit fiscal nacional es una variable macroeconómica clave, en la medida en que determina cuánto impulso le da el Gobierno a la actividad económica, cuánto trepará la deuda soberana y cuánto será necesario emitir", afirmó la consultora Ecolatina.

* "Nosotros lo que vemos es un escenario de alta inflación. El Gobierno, si no está dispuesto a hacer ciertos ajustes en su política de gasto, lo que va a necesitar es tener una inflación alta para poder financiar el déficit", dijo en declaraciones radiales Juan Luis Bour, economista de Fundación Fiel.

"Es un escenario muy complejo a partir de 2022, porque si no hacés nada o más de lo mismo, es muy complicado (...) hasta ahora lo que has hecho es solo represión y con la represión no te alcanza", agregó.

* "La estrategia de usar el ancla cambiaria para des-inflacionar la economía se encuentra directamente atada a los vientos favorables globales que siguen empujando al real de Brasil al alza (apreciación)", estimó la consultora Delphos Investment.

"Depreciar la moneda muy por debajo de la inflación es sólo posible si la moneda de nuestro principal socio comercial se aprecia. De esta manera, no se registra una atraso del tipo de cambio real gracias a factores externos", añadió.

* "Con la campaña electoral ya decididamente lanzada, los inversores reconocen que hasta los comicios se deberá transitar un 'puente' que podría tener implicancias en un mayor desequilibrio fiscal y monetario", estimó Gustavo Ber, econosmita de Estudio Ber.

(1 dólar = 96,70 pesos)

(Reporte de Walter Bianchi, Editado por Nicolás Misculin)

Reuters