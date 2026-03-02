MERCADOS ARGENTINOS: ¿qué dicen los analistas? Semana del 2 al 6 de marzo

BUENOS AIRES, 2 mar (Reuters) - La aprobación del Congreso a una controvertida reforma laboral, el avance de la polémica modificación de la ley de glaciares y la convalidación del acuerdo UE–Mercosur dieron aire político al presidente Javier Milei al inaugurar el domingo el período de sesiones ordinarias

En el contexto económico, a la abultada compra de dólares del banco central (BCRA) que acumuló 1.555 millones en febrero, se le suma a la exitosa colocación de un bono en dólares por parte del Tesoro para cubrir próximos vencimientos de deuda

A esto se le suma la incertidumbre global por el conflicto en Oriente Medio y sus consecuencias financieras

Analistas y especialistas opinan sobre el futuro de la economía argentina en momentos en que el riesgo país retornó a niveles de enero, zona de 576 puntos básicos

* "Este debut exitoso (del 'Bonar 2027') refleja una renovada confianza de los inversores institucionales y particulares en la capacidad de pago estatal, marca el inicio de una secuencia de licitaciones destinadas a diversificar las fuentes de fondeo del Tesoro en un contexto de alta demanda de activos de resguardo en moneda dura", dijo Wise Capital

* "El resultado de la licitación del nuevo 'Bonar 2027' fue muy positivo", dijo Eric Ritondale de Puente. "Este resultado se explica por el diseño de una emisión inicial muy acotada, de apenas 150 millones de dólares, lo que permitió al Tesoro capturar un momento favorable y marcar un print muy competitivo", explicó

* "En un escenario donde las tasas se mantienen elevadas y la actividad económica no despega, el Gobierno parece estar buscando aliviar las condiciones de liquidez", dijo el agente de compensación y liquidación Cohen

"Hasta ahora, el tipo de cambio se había mantenido contenido gracias a tasas altas que favorecían el 'carry trade', a la gran oferta de divisas proveniente de colocaciones de deuda corporativa y provincial y también a la menor demanda de importaciones, muy probablemente asociada a la menor actividad. Ahora, la relajación de la liquidez podría poner un techo a las tasas y un piso al tipo de cambio, aunque manteniendo la estabilidad en el corto plazo", estimó

* "Hacia adelante, el foco inversor seguirá sobre las compras del BCRA en el mercado de cambios, que continúan, y en el entorno de tasas en pesos, que es el factor determinante a la hora de pensar en un impulso del crédito privado y la actividad", pronosticó Juan Manuel Franco del Grupo SBS

* "Es posible que la estrategia del equipo económico sea que el BCRA monopolice la intervención cambiaria para no enviar señales confusas y que luego el Tesoro eventualmente realice 'block trades' contra el BCRA", dijo el aente de compensación y liquidación Facimex

"No obstante, también es posible, con el programa financiero encaminado tan temprano en el año, que el Tesoro esté proyectando comprar menos divisas para potenciar la recomposición de reservas", señaló

* "Continúa el debate entre los operadores respecto a la tradicional pulseada 'dólar vs tasa' al ritmo de las señales económicas y financieras", comentó el economista Gustavo Ber

"Con un BCRA que continúa hilvanando sostenidas compras, las miradas se dirigen en simultáneo al mercado monetario en busca de dilucionar si el Tesoro continuaría como contrapartida absorbiendo pesos, o las autoridades estarían más inclinadas a regular una gradual remonetización de la economía", agregó

* "La suba de la inflación de enero, lo interpretamos como un bache vinculado principalmente al precio de los servicios. La inflación mayorista fue de 1,7% y la núcleo mostró señales de moderación. No vemos elementos para pensar en un cambio de régimen inflacionario, aunque es fundamental seguir monitoreando", dijo Emilio Botto Mills Capital

* "La economía creció en el 2025 (...) con disparidad sectorial y con pérdida de empleo asalariado formal. Aunque la remuneración del sector privado formal aumentó 6,9% en términos reales en los dos últimos años, actualmente es un 23% menor a la de 10 años atrás", dijo Quantum en un informe

* "En febrero, el IPC (inflación) de (la Fundación) Libertad y Progreso registró un incremento del 2,8% mensual, lo que marcaría una desaceleración en el ritmo de la inflación por primera vez luego de ocho meses de mostrar una tendencia al alza", dijo un informe

Agregó que "con este resultado, la inflación acumulada en el año alcanzaría el 5,8%, mientras que la variación interanual se ubicaría en 32,7%, mostrando una aceleración por cuarto mes consecutivo". (Reporte de Walter Bianchi; Editado por Jorge Otaola)