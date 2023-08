BUENOS AIRES, 22 ago (Reuters) - Luego de una semana con fuertes presiones cambiarias tras una firme devaluación del peso, alza de tasas por parte del banco central (BCRA) y anuncios económicos que buscan contener la escalada inflacionaria, analistas opinan sobre el sombrío futuro de la economía en Argentina.

El inesperado triunfo del candidato ultraliberal Javier Milei en las elecciones primarias (PASO) para elegir candidatos presidenciales provocó un cimbronazo económico y político que golpeó con fuerzas al mercado financiero.

El ministro de Economía y candidato presidencial por el oficialismo, Sergio Massa, mantendrá este martes reuniones en Estados Unidos con Anna Bjerde, directora gerente de operaciones del Banco Mundial, Ilan Goldfajn, presidente del BID y con Jay Shambaugh y Michael Kaplan, del Tesoro americano.

El miércoles, el funcionario se reunirá con Brian Nichols, del Gobierno del presidente estadounidense Joe Biden para asuntos de América Latina y con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Massa busca cerrar un acuerdo con el FMI, lo que permitiría al país obtener un desembolso de dinero fresco para dar algo de tranquilidad a los mercados.

Argentina alcanzó en julio un acuerdo con el organismo de crédito para destrabar desembolsos por 7.500 millones de dólares, sujeto a la aprobación por parte del directorio en la reunión del 23 de agosto.

* "Las PASO (primarias) y las medidas posteriores del Gobierno trajeron fuerte volatilidad al mercado durante la semana (y) el FMI saludó las medidas y dejó entrever que el 23 de agosto se aprobaría el desembolso de 7.500 millones de dólares", recordó Delphos Investment.

"Esperamos una mayor volatilidad en los dólares financieros y alta demanda de cobertura cambiaria e inflacionaria", agregó.

* "La devaluación oficial del peso no solo no será gratuita, sino que probablemente el efecto dominó se sentirá más aceleradamente sobre otras variables nominales. Como ya sucedió en otros momentos de la historia, el 'pass through' (traspaso a precios) tendría un fuerte impacto inflacionario, y, consecuentemente, erosionaría aún más el bolsillo de los argentinos", estimó GMA Capital.

* "Entendemos que el cepo cambiario se ajustó a la máxima expresión a fin de permitirle a la entidad monetaria (BCRA) cumplir con la acumulación de reservas pedidas por el FMI", estimó la correduría StoneX.

* "Todos veíamos que el fenómeno Milei era el fenómeno más novedoso, más disruptivo de la política argentina desde el 2021 a esta parte, que venía a presentar un actor distinto con una fisonomía que no conocíamos en Argentina, pero nadie pensaba que iba a adquirir más del 30% de los votos y que iba a ganar en 16 provincias", dijo en declaraciones radiales Mariana Gené, doctora en Ciencias Sociales.

* "Más allá de que no se recuperan las reservas, el BCRA sigue sumando divisas en sus intervenciones post devaluación aún cuando crece el consenso de que el tipo de cambio fijo quedaría rápidamente esfumado frente a las proyecciones de inflación hasta fines de octubre, por lo cual un nuevo reajuste volvería a ser necesario", señaló el economista Gustavo Ber.

* "Vía devaluación el BCRA licuó las (letras) Leliqs por 8.610 millones de dólares de una semana a otra", dijo el analista Salvador Vitelli, y añadió que el problema es que "luego de la devaluación aumentó 21 puntos porcentuales la tasa nominal anual que paga por ellas".

* "Hoy es prácticamente imposible sacar conclusiones sobre qué puede pasar hacia adelante; la única certeza es que la Argentina se encamina a transitar unos meses complicados en los que reinará la incertidumbre, con una macro frágil y un contexto social delicado", dijo Invecq Economía.

* "Las medidas lucen como deshilvanadas, muy tardías y sin un esquema general que las contenga; por lo tanto, sus chances de buen éxito lucen dudosas. Las consecuencias financieras serían atizar la volatilidad de corto plazo, aunque se mantendrían las mejores perspectivas a mediano plazo", señaló VatNet Financial Research.

"Ante la escasez de recursos, se pretende atraer al dinero especulativo de corto plazo en la búsqueda desesperada de divisas. Sin embargo, la prominencia de la cuestión política señala interrogantes, ya que la alternativa fulgurante es un show de una sola persona y esa persona exhibe características llamativas", añadió.

* "Se espera que el directorio del FMI dé el visto bueno del acuerdo técnico cerrado semanas atrás y que gatille el desembolso previsto de 7.500 millones de dólares", dijo Research for Traders.

(Reporte de Walter Bianchi y Jorge Otaola; Editado por Eliana Raszewski)