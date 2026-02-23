MERCADOS ARGENTINOS: ¿qué dicen los analistas? Semana del 23 al 27 de febrero

BUENOS AIRES, 23 feb (Reuters) - La aprobación en Diputados de una reforma laboral impulsada por el presidente argentino Javier Milei, que sería ratificada esta semana en el Senado para convertirse en ley con la idea de mejorar el clima financiero, centra el interés inversor de cara al futuro de la tercera economía de América Latina.

Analistas y operadores opinan sobre el futuro económico del país en momentos en que el banco central (BCRA) continúa comprando dólares para sus reservas, situación que fue aplaudida por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las acciones y los bonos se mantienen en un virtual compás de espera luego de una semana corta por los feriados de Carnaval y una huelga general convocada por los gremios en repudio de la reforma laboral.

* "La semana será un test en tres frentes: político, fiscal y monetario", dijo el equipo de research de Puente.

"El tratamiento en el Senado pondrá a prueba la capacidad del oficialismo para sostener el ritmo reformista; la licitación del Tesoro medirá la profundidad de la demanda en pesos sin asistencia monetaria; y la continuidad de las compras del BCRA permitirá evaluar si la acumulación de reservas responde a una dinámica genuina de oferta privada o a factores transitorios", puntualizó.

* "Los paros no son neutros para la actividad. Cuando el transporte y los puertos se ven afectados, el impacto va más allá de la jornada perdida", dijo Ion Jauregui, analista en ActivTrades.

"Argentina depende de su capacidad exportadora para sostener el flujo de divisas; cualquier interrupción en la logística incide en la liquidación de exportaciones y, por extensión, en la estabilidad cambiaria", agregó.

* La reforma laboral "resulta un importante avance para mejorar el clima de inversión privada a mediano plazo, un componente que debería llevar la delantera en el crecimiento económico, aunque no se anticipa que genere efectos inmediatos", estimó el economista Gustavo Ber.

"Ante ello es que los operadores vienen posando una creciente atentación sobre la dinámica de la inflación y el nivel de actividad, en conjunto con las tasas, en busca de mejoras que sigan sosteniendo la confianza sobre el modelo", señaló.

* "El mercado está bastante en calma en el tipo de cambio", afirmó Emilio Botto de Mills Capital Group.

Explicó que "la oferta actual no solo proviene del sector exportador, sino también de colocaciones corporativas que siguen volcándose al mercado, lo que amplía la fuente de divisas y reduce presión puntual sobre la brecha".

* "El impacto macro de la reforma laboral sería, en principio, gradual", afirmó Portfolio Personal Inversiones.

"El eje de la reforma apunta principalmente a la formalización del empleo, por lo que su eventual contribución a la productividad y al crecimiento potencial tendría un correlato más claro en el mediano plazo que en el corto", agregó.

* "En lo que va del año la demanda de dinero no está creciendo, al menos de acuerdo a como el BCRA estimaba que debía darse el proceso de remonetización de la economía. Los pesos que se crean por la compra de dólares no son, mayormente, absorbidos por el sector privado sino que son rescatados del sistema a través de las licitaciones del Tesoro" dijo Neix.

* "Un peso más fuerte, hará que disminuyan los precios de los productos importados, y que muchos productos que eran competitivos en el exterior, comiencen a ofertarse en el mercado interno, con lo cual no hay duda de que los precios ajustarán a la baja", dijo el analista Salvador di Stefano.

* "La caída del dólar y decisión de frenar el cambio metodológico del IPC (inflación) no son inocuas, hay una preocupación por la pausa en la desaceleración inflacionaria en la antesala de actualizar fuertemente los servicios regulados en un contexto donde los ingresos, y otra vez el dólar, funcionan como ancla", señaló la consultora EcoGo.

* "Con reservas en alza, ratios de deuda/PIB en descenso y los activos públicos, como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) en un notable sendero alcista, los 'fundamentals' locales avalan una compresión adicional en el riesgo país", dijo Delphos Investment.

"Sin embargo, creemos que el principal riesgo proviene de un eventual deterioro del contexto financiero internacional que actualmente presenta un panorama inmejorable para los países de la región", señaló. (Reporte de Walter Bianchi; Editado por Jorge Otaola)