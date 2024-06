Mercados argentinos-¿qué dicen los analistas? semana del 24 al 28 de junio

BUENOS AIRES, 24 jun (Reuters) - Analistas opinan sobre el futuro de la tercera economía de América Latina en una semana en que se reanuda la operatoria luego de tres feriados que limitaron la actividad financiera.

La atención de los inversores vuelve a centrarse en cuestiones políticas, especialmente en el Congreso ya que la Cámara de Diputados volverá a tratar con modificaciones un paquete de reformas impulsadas por el oficialismo, que ya fueron aprobadas en el Senado.

Se espera que la Cámara Baja comience el miércoles a tratar en comisión los cambios en la denominada "Ley Bases" y el paquete fiscal, que deberán ser ratificados para convertirse en ley.

* "La demora en asegurar la aprobación en el Congreso de legislación fiscal y estructural clave podría limitar los esfuerzos de estabilización y recuperación", dijo el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un reporte.

* En abril la actividad industrial registró una caída del 14,2% en la medición interanual y una mejora del 4,5 en la comparación intermensual sin estacionalidad, dijo la Unión Industrial Argentina (UIA).

"Los datos anticipados de mayo reflejan que persiste la caída interanual y un amesetamiento en el nivel de producción con respecto a los datos de abril", señaló en un informe.

* "Mientras no tengamos definida una política monetaria y cambiaria, nuestra impresión es que los bonos en dólares y en pesos ajustados por inflación van a ajustar teniendo en cuenta una alta inflación en dólares que va a operar en la economía argentina", estimó el analista Salvador Di Stefano.

* "Una de las dudas del mercado es si la salida del cepo (controles) puede provocar o no algún salto inflacionario", dijo Pedro Siaba Serrate, de Portfolio Personal Inversiones.

"En este contexto y si uno considera como target los niveles de la curva soberana a principios de mayo, todavía hay espacio y nos sigue gustando el bono 'GD35' como un bono para aumentar la sensibilidad de la cartera", estimó.

* "Por motivos estacionales la segunda parte del año es más exigente en materia de dólares, pero con una caída de la economía proyectada en 3,5% del PIB y 6% si se excluye al campo, esa necesidad de divisas se ve morigerada", previó el analista Christian Buteler.

* La consultora Econiews dijo que "nuestro relevamiento de precios en supermercados arroja una suba de 0,1% promedio en la tercera semana de junio para una canasta de alimentos, perfumería y limpieza".

* El Índice de Producción Industrial (IPI) de FIEL registró en mayo una caída interanual de 10,9% recortando el ritmo de contracción observado en el bimestre previo de acuerdo a información preliminar, dijo la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).

* La actividad manufacturera de las PYMES descendió 19% anual en mayo y acumula una retracción de 19,1% en los primeros cinco meses del año frente al mismo periodo de 2023", dijo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

"Los resultados dan cuenta de un debilitamiento de la demanda y un deterioro de la situación financiera", señaló.

* "Se acerca el semestre donde la estacionalidad tanto para el fisco como para el banco central no es de lo mejor. Habrá mas pagos de importaciones, en particular energía (dependiendo del clima) y derivados de la actividad para ir hacia el rebote. Todo esto con escasez de divisas", dijo un analista del mercado.

* "Si se produjera un gran ingreso de divisas, el resto se podría ir acomodando; si no se produce, el esquema actual no podría durar mucho tiempo", estimó VatNet Financial Research.

"Esto habla de rebaja de costos y de devaluación, realizados en diversas formas: cambio del blend cambiario (para exportaciones), aumento del ritmo de devaluación mensual, mayor liberalización del mercado, financiaciones específicas o bien una mezcla de varias alternativas. El plazo para implementarlo no puede superar al próximo semestre", señaló. (Reporte de Walter Bianchi. Editado por Lucila Sigal)

Reuters