Mercados argentinos-¿qué dicen los analistas? semana del 24 al 28 de octubre

BUENOS AIRES, 24 oct (Reuters) - Analistas opinan sobre el futuro de la tercera economía de América Latina, que se encuentra inmersa en una difícil escalada inflacionaria, con alto déficit fiscal y escasas reservas en el banco central.

Analistas y operadores no descartan el próximo anuncio de nuevas medidas que busquen reacomodar las cuentas en un trimestre con menores liquidaciones del sector agropecuario.

Los temores a un agravamiento de un proceso de recesión global, con mayores tasas de interés y alta inflación, ahonda la aversión al riesgo que golpea al mercado local.

* "No dejan de estar presentes las dudas de los inversores sobre la economía doméstica, frente a una inflación difícil de controlar y un elevado déficit fiscal", afirmó Researchs for Traders.

* "Yo creo en un plan de estabilización más que de shock. Hoy shock sería sacar mañana un plan que sea inmediato. Creo que lo que está planteando el equipo económico es ir mejorando algunas variables macroeconómicas, lo fiscal, la balanza de pagos, la balanza comercial, acumulando reservas y, en base a eso, ir a un programa de estabilización que primero permita cortar con la alta nominalidad", dijo en declaraciones radiales Florencia Rodríguez, economista del CEPA.

* "La deuda pública en pesos aumentó en una cifra equivalente a 38.100 millones de dólares al tipo de cambio oficial en los últimos 12 meses. Esta dinámica, unida a la alta incertidumbre sobre la coyuntura macro actual, complica el 'rollover' de los vencimientos, por lo que se han generado incentivos para que los bancos participen de las rondas de colocación de nuevos títulos", dijo Maximiliano Gutiérrez, de Fundación Mediterránea.

* "No veo que se esté resolviendo nada de fondo", dijo el economista Francisco Gismondi y estimó que "no hay motivos para decir que no estamos en crisis, pero el disparador a lo que los argentinos llamamos crisis, que es un salto en el tipo de cambio o una mala cosecha, (se puede dar) si la sequía se prolongara o que no aparezcan los dólares. La política puede ser un disparador con las expectativas de lo que pueda pasar en las elecciones y qué esperanza puedan generar o no", añadió.

* "Es muy difícil pensar que se va a tener éxito en una política puntual si no se tiene una política macroeconómica de estabilización", afirmó en declaraciones radiales Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina.

* "La meta recalibrada del FMI en la última revisión apunta a un tope de déficit primario de 2.015,7 billones de pesos, consistente con 2,5 puntos porcentuales del PIB, por lo que el déficit primario del 4T22 no debería superar los 919,7 billones", dijo el Grupo SBS.

"Dado que el FMI en su segunda revisión afirmó que las metas de reservas y monetarias del 3T22 fueron cumplidas, el cumplimiento de la meta fiscal habilita un desembolso de cerca de 5,7 millones de dólares en diciembre", explicó.

* "A la escasez de dólares, el Gobierno responde con más y más cotizaciones. Una respuesta acordada con el FMI, que, entre otros guiños, postergó para fines de junio próximo la exigencia de presentar la hoja de ruta para desarmar el cepo cambiario", estimó la consultora Analytica.

* "El deterioro esperado para el desempeño de la economía mundial tornará más desafiante y compleja la hoja de ruta del Gobierno y la estabilidad del mercado cambiario de cara a 2023, en un año en el que la meta de acumulación de reservas será aún más desafiante que la de este año", dijo Ecolatina.

* "Dentro del ámbito local, la atención estará en los datos de confianza del consumidor para el mes de octubre, a publicarse el jueves", dijo Balanz en un informe y recordó que "el martes se informará las ventas en centros comerciales y en supermercados del mes de agosto".

* "Los mercados financieros son más sensibles a las condiciones financieras que la economía real, más que en el pasado. Y, mientras la inflación y la actividad se mantengan 'calientes' aumentan las probabilidades de un fuerte sacudón financiero aún sin materializarse (la) recesión", dijo Delphos Investment respecto de la situación global.

* El índice de Producción Industrial realizada por la consultora Orlando Ferreres & Asociados dijo que durante septiembre la producción industrial creció 1,3% interanual y el acumulado de los primeros nueve meses del año registra un alza del 4,6%. Por su parte, la medición desestacionalizada registró una contracción de 0,4% respecto de agosto. (Reporte de Walter Bianchi; Editado por Lucila Sigal)

Reuters