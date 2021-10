Mercados argentinos-¿qué dicen los analistas? semana del 25 al 29 de octubre

BUENOS AIRES, 25 oct (Reuters) - Analistas opinan sobre el futuro de la economía argentina a pocas semanas de una elección legislativa considerada clave para el oficialismo, ya que se juega el control del Congreso.

Tras su dura derrota en los comicios primarios (PASO) que se realizaron en septiembre, el Gobierno busca captar votos mediante una batería de subsidios y controles de precios.

La alta inflación, un creciente déficit fiscal y negociaciones con el Fondo Monetario Internacional sin mayores avances mantienen la atención de los inversores.

* "Argentina es un edificio en ruinas, con bases que crujen, paredes que se descascaran, techos con goteras, caños rotos y oxidados, ladrillos que faltan y al gobierno lo único que se le ocurre es pintar las paredes", dijo el analista político Alejandro Irkin.

"El gobierno ha decidido imprimir 1 billón de pesos desde que perdió la PASO con el objetivo de darla vuelta y ha dejado en offside al país y sus ciudadanos. La inflación se volvió a disparar en septiembre, luce lo mismo en octubre y a este ritmo de impresión cerraremos el 2021 a un ritmo del 40% anual; la misma inflación que Chile tuvo en los últimos 12 años combinados", agregó.

* "Al reprimirse las fluctuaciones de los precios a través de los controles, se amplifican los ajustes por cantidades. Es lo que habrá de ocurrir de persistir el gobierno con los últimos anuncios vinculados al congelamiento de precios de un amplio listado de productos y lo muestran experiencias de años anteriores", dijo Fundación Mediterránea.

* "La idea de congelación (de precios), como lo dice la misma palabra, es una idea que va en contra de todo proceso dinámico, que es la historia que vivimos y por lo tanto es una pretensión impropia, sobre todo cuando uno no tiene la autoridad suficiente como para que quien debe ser congelado, lo acepte y lo convalide, sea por un acuerdo previo o sea por una aceptación", dijo en declaraciones radiales el economista Carlos Leyba.

"Mi preocupación es que estamos llegando a fin de año y todos sabemos que estamos en una situación social previa muy preocupante, muy dramática y toda incitación a encontrar culpables usted sabe que termina siempre muy mal y esa es mi preocupación", agregó.

* "Volvemos a plantear que si bien las medidas (que limitan las importaciones) pueden tener el impacto positivo de permitir la acumulación de reservas, hay un doble riesgo: sobre la inflación y sobre la actividad (económica)", estimó el agente de liquidación y compensación Neix.

* "En los próximos meses esperamos que el gasto en subsidios energéticos sea un factor determinante del déficit en el segundo semestre dado que no se esperan nuevos incrementos a hogares, lo cual se podría morigerar con los aumentos a comercios e industrias", señaló la consultora ACM.

* "Los precios máximos nos retrotraen a los problemas que ya vimos con el INDEC (ente oficial de estadísticas), no funcionaron antes y es muy probable que no funcionen ahora. Sin embargo, el mercado pareciera no estar viendo riesgo, y por eso los Bonos CER (inflación) aún no están sufriendo. De hecho, el mercado aún los considera un gran refugio, hay una gran demanda por ese tipo de instrumentos", dijo Ariel Manito, de Portfolio Personal Inversiones.

* "Datos de alta frecuencia acompañados de una expansión fiscal y monetaria que persiste nos llevan a preferir estrategias de cobertura inflacionaria y cambiaria", dijo el Grupo SBS.

* "En los próximos meses será clave que pueda concretarse el acuerdo con el FMI y, de esta manera, renovar las expectativas positivas que impactan en las cotizaciones de los bonos dolarizados", dijo Noelia Bisso de Rava Bursátil.

* "En tanto no se resuelvan los desequilibrios que hoy desalientan el ingreso de capitales, la única alternativa para hacerlo es incrementar los volúmenes exportados, una tarea todavía pendiente", señaló la consultora Ecolatina.

* "Las economías normales no tienen ni control de precios, ni control de cambios, ni cepo del cepo, ni muchos tipos de cambio y no tienen inflación alta. Eso es anormal. Lo que uno tiene que tratar de hacer es ir yendo hacia la realidad", dijo el economista Daniel Artana en declaraciones radiales.

"Estamos lejos de una hiper inflación, pero uno nunca puede subestimar la capacidad de hacer macanas de este gobierno. Hay que hacer muchas macanas para irse a la hiper", afirmó.

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Lucila Sigal)