MERCADOS ARGENTINOS-¿Qué dicen los analistas? Semana del 26 al 30 de abril

BUENOS AIRES, 26 abr (Reuters) - Analistas opinan sobre el futuro de la economía de Argentina en medio de una fuerte segunda ola de COVID-19 que presiona el sistema sanitario durante restricciones a la movilidad que podrían impactar sobre las variables económicas.

Las lentas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con el Club de París continúan acaparando la atención de los inversores en un año en que se celebran elecciones legislativas de medio término.

* "El ministro de Economía estuvo de gira en Europa buscando dos cuestiones que hoy resultan centrales: refinanciamiento de las deudas públicas y vacunas para afrontar la pandemia. Es que una situación sanitaria relativamente mejor se ha visto asociada con una mayor recuperación económica últimamente", comentó VatNet research en un informe.

* "La inflación arrancó agitada el año electoral: acumuló 13% en el primer trimestre y promedia 3,9% mensual desde octubre pasado. La relajación de las restricciones y la inflación contenida durante la cuarentena 2020, las expectativas de devaluación en un primer momento y la mayor relevancia del dólar paralelo en la importación de bienes después, además de algunas actualizaciones salariales explican esta importante aceleración", dijo la consultora Ecolatina.

* "Un 53% de los argentinos creen que el gobierno de Alberto Fernández no está haciendo lo correcto para controlar la pandemia contra solo un 32% que cree que sí está haciendo lo correcto", dijo en declaraciones radiales Maximiliano Aguiar, consultor político y director de Acierto Consultora.

"Cuando preguntábamos quienes son o quien es el principal responsable de que esto suceda, la primera respuesta es los ciudadanos en general en un 40,7%, luego el gobierno que no controla con un 18,5% y luego algunos segmentos: los que viajan al exterior con 11%, los jóvenes que no se cuidan bien", agregó.

* "El Club de París seguiría requiriendo un acuerdo previo con el FMI para renegociar el préstamo con Argentina. Mientras tanto, los datos macroeconómicos indican que se precisará sintonía fina para no exacerbar desequilibrios", comentó el Grupo SBS en un informe.

* "En los próximos meses esperamos una tendencia levemente ascendente de nivel de actividad que se encuentra impulsada por el sector agropecuario y la obra pública, pero operando con restricciones por el COVID-19 junto con salarios reales que no logran recuperarse de modo sostenido por la inflación alta", señaló la consultora Delphos Investment.

* "Hay que bajar la circulación de personas como sea porque si no bajamos la circulación viral no vamos a poder parar la ola de casos críticos y fallecimientos, y que se van a incrementar. Es un momento de enorme desafío porque hay que hacerlo de una manera que la sociedad lo pueda soportar. Son muchos meses por delante, esto no es una cuestión de 15 días", señaló Carlos Regazzoni, exdirector Nacional de PAMI (seguridad social).

* "En marzo el IPI-OJF (índice de producción industrial realizado por la consultora Orlando Ferreres & Asociados)evidenció un crecimiento interanual del 17,7%, aunque hay que considerar que este número se vio afectado por la peculiar base de comparación que ofreció el tercer mes del 2020, cuando comenzaron a regir las restricciones por la crisis del COVID-19"

* "La cautela sigue reinando entre los operadores, dentro de un clima de marcada incertidumbre a raíz de los ruidos políticos en combinación con la crisis sanitaria y los desafíos económicos, y así es que los activos locales continúan viéndose condicionados", señaló Gustavo Ber, de Estudio Ber.

* "Argentina es sinónimo de incertidumbre, y mucho más cuando hablamos de su economía: la falta de previsibilidad en esta materia afecta directamente la toma de decisiones organizacionales y de negocios", señaló un informe de Llorente y Cuenca.

Agregó que "para poder operar en este contexto adverso y cambiante, es necesario que las empresas puedan entender en profundidad el marco donde deben desarrollar su negocio, y de esta manera anticiparse a los distintos 'issues' (asuntos) que puedan afectar su normal funcionamiento". (Reporte de Walter Bianchi, Editado por Hernán Nessi)

