MERCADOS ARGENTINOS-¿Qué dicen los analistas? Semana del 26 al 30 de enero

BUENOS AIRES, 26 ene (Reuters) - Los mercados financieros de Argentina perfilan la conformación de carteras de cara al posicionamiento con el cierre del primer mes del 2026, mientras el banco central (BCRA) ⁠suma dólares para consolidar sus reservas internacionales.

En medio ⁠de una notoria e inusual tranquilidad cambiaria, las miradas siguen de cerca el lento descenso del riesgo país, junto a la firmeza en los bonos y la posible vuelta de Argentina a los mercados internacionales de crédito, ⁠algo vedado ‌desde el 2018.

El BCRA ​viene de relajar controles cambiarios para permitir a las empresas acceder al mercado oficial de divisas para pagar deuda o préstamos ​en moneda extranjera, siempre que la operación se realice junto con una refinanciación a más largo plazo.

Analistas y operadores ‌opinan sobre la coyuntura doméstica:

* "El mercado pone el foco en el ritmo ‌de compras de dólares del BCRA en el mercado ​libre de cambios", dijo el Grupo SBS, y señaló que "las compras, de momento, no repercuten en la cotización, que de hecho opera por debajo del cierre de 2025".

* Hay un "envión externo que logra ser aprovechado no sólo por los ADRs, sino también por los bonos en dólares que buscan ganar mayor dinamismo a medida que sigue avanzando la estrategia de acumulación de reservas del BCRA y llegan amigables señales desde Davos", comentó el economista Gustavo Ber.

"También entusiasma la ola de emisiones corporativas, a la cual próximamente volverían a sumarse las provincias, ya que amplía la oferta de divisas que todavía resta liquidar en ⁠el mercado cambiario. Ese panorama sigue reforzando el clima de calma financiera y que las compras oficiales tendrían recorrido a modo de antesala de las estacionales ventas (de dólares) ​del campo", agregó.

* "En las próximas semanas, el Tesoro enfrenta vencimientos con organismos multilaterales y parece estar realizando estas compras para incrementar sus tenencias de dólares", dijo Max Capital.

* "El Gobierno deberá enfrentar el próximo 1 de febrero un vencimiento de deuda por 824 millones de dólares en concepto de intereses. En el mercado persiste la expectativa sobre si el Ejecutivo aguardará el resultado de la auditoría del FMI antes de concretar el pago", dijo Wise Capital.

"Si bien el equipo económico cumplió con las metas fiscales acordadas con el organismo, el BCRA no logró alcanzar el objetivo ⁠de acumulación de reservas internacionales. Por ese motivo, se descuenta que la Argentina solicitará un 'waiver' para sortear ese incumplimiento y avanzar sin sobresaltos ​en la continuidad del programa" con el FMI, estimó.

* "Más allá del clima externo, que sigue jugando un rol clave, entre los factores idiosincráticos se destaca que, desde hace varias jornadas, los (bonos) Globales vienen respondiendo a compras genuinas del BCRA", dijo Portfolio Personal Inversiones.

* "El sistema continúa mostrando signos de liquidez ajustada, con tasas 'overnight' estables y ‍menores a las observadas la semana pasada, pero altas en términos reales", reportó el Grupo IEB.

"La tasa 'repo' se ubica en niveles del 37% y la de caución en 20%. El stock de otros pasivos del BCRA es del 0,4% de la base monetaria amplia, su incidencia en el manejo de la liquidez perdió protagonismo", agregó.

* "Si bien las cuentas externas (de Argentina) siguen siendo favorables desde una perspectiva de flujos, también ponen de relieve el desafío de reactivar la inversión y ​sostener el impulso del crecimiento en adelante", comentó Adcap Grupo Financiero.

* Se viene de "una semana relativamente tranquila a nivel local, con la atención puesta en la acumulación de reservas internacionales por parte del BCRA y la liquidez en pesos, con activos financieros argentinos positivos en la curva en dólares, mientras que en la curva en pesos se ‍evidenció una compresión de las tasas en el margen", sintetizó la correduría Aldazábal y Cía.

(Reporte de Jorge Otaola; Editado por Lucila Sigal)