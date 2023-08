BUENOS AIRES, 28 ago (Reuters) - Analistas opinan sobre el futuro de la economía argentina en momentos en que crecen las dudas ante una creciente inflación, escasas reservas del banco central, alto déficit fiscal y una peleada elección presidencial que se desarrollará en unos dos meses.

El domingo, el Gobierno anunció una serie de beneficios para trabajadores, jubilados y beneficiarios de planes sociales para paliar los efectos que tuvo en sus bolsillos la devaluación del peso de hace dos semanas y el consecuente aumento de precios. En los últimos días se enrareció el clima social ante una serie de saqueos a comercios en distintos puntos del país.

El sorprendente triunfo del ultraliberal Javier Milei en las elecciones primarias (PASO) para elegir candidatos provocó un cimbronazo económico y político que golpeó con fuerzas al mercado y dejó casi en igualdad de condiciones a la coalición de centroderecha liderada por Patricia Bullrich y al ministro de Economía y candidato presidencial oficialista, Sergio Massa.

Finalmente el Fondo Monetario Internacional (FMI) desembolsó 7.500 millones de dólares tras la aprobación de la quinta y sexta revisión de su programa por una deuda de 44.000 millones de dólares y aprobó cambios en los objetivos planteados.

Por otra parte, el país fue invitado a ingresar al bloque de los BRICS, junto a Egipto, Irán, Etiopía, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, en una medida que apunta a aumentar la influencia del bloque. La oposición y algunos analistas no ven con buenos ojos el ingreso de Argentina al grupo.

* "El escenario de tercios con Milei acumulando 30% de los votos válidos y un discurso anticasta que deja del mismo lado de la contienda a Bullrich y a Massa obliga a recalcular los senderos de cara a diciembre (cuando asume el nuevo presidente) y en una próxima gestión", señaló la consultora EcoGo.

* "Argentina está en una situación terminal. Hace mucho tiempo dejó de ser un país normal. Los empresarios van a apoyar cualquier idea que nos lleve al camino de la normalidad", dijo en declaraciones radiales Gabriel Martino, expresidente del HSBC. "Necesitamos medidas drásticas", afirmó.

* "La devaluación sin plan mediante no sirvió para recomponer expectativas, sino más bien tuvo un impacto directo en precios y una baja muy transitoria de la brecha cambiaria", afirmó Portfolio Personal Inversiones.

* "Probablemente, antes de lanzar un plan, poner a la economía en una situación equilibrada requiere una serie de ajustes y correcciones que tienen un impacto social complejo", dijo en declaraciones radiales el economista Martín Rapetti.

"A veces el tamaño de la corrección que tenés que hacer es tan grande que no sos capaz de corregir lo suficiente como para estabilizar, entonces fracasás porque el tamaño del desequilibrio es tal que es socialmente indigerible el ajuste que tenés que hacer, entonces hacés un ajuste a mitad de camino, no te alcanza y no podés estabilizar", señaló.

* "Los dólares financieros siguen sostenidos, y no aflojan ni siquiera ante las cotidianas regulaciones, ya que la dolarización de los agentes económicos continúa vigente y podría intensificarse ante la prevista aceleración de la inflación y el avance hacia las elecciones del 22 de octubre dentro de un contexto de acentuada incertidumbre que sólo inclina a los operadores todavía más a la cautela", dijo el economista Gustavo Ber.

* "Devaluar sin plan no es un buen plan", afirmó el analista Salvador Vitelli.

* "El reacomodamiento de la macro continúa con las consecuencias de la devaluación post PASO y la mirada en las elecciones de octubre. Se mantiene en el mercado la demanda de cobertura cambiaria y devaluatoria en un entorno de elevada incertidumbre sobre el resultado electoral", estimó Delphos Investment.

* "El dólar frente al peso podría continuar subiendo con la posibilidad de dolarización en Argentina", dijo el analista Alexander Londoño, de ActivTrades.

* "Las consultoras que monitorean la inflación con una frecuencia diaria y semanal están advirtiendo una importante aceleración del ritmo de crecimiento de los precios en lo que va de agosto", dijo Fundación Mediterránea.

"Este fenómeno tiene mucho que ver con la devaluación del día posterior a las PASO y la incertidumbre que ha generado el resultado electoral, pero también con otros factores puntuales, caso del gran aumento mostrado por el precio de la carne bovina", agregó.

* "En un ambiente de consumo acicateado por la elevada emisión monetaria y un contexto político de disminución del poder central, el efecto ha venido siendo el esperado: un 'pass-through' amplio y rápido de las devaluaciones a los precios", señaló VatNet Financial Research.

" "Desde el punto de vista económico, el BRICS tampoco significa ventajas inmediatas. No hay ningún compromiso formal de apertura de los mercados ni libre comercio. Tampoco de inversiones. Esas cuestiones, de pretenderse, deberán negociarse bilateralmente entre los países y requieren en varios casos de aprobación parlamentaria", dijo Eugenio Marí, economista de la Fundación Libertad y Progreso.

* Un informe de Orlando J Ferreres & Asociados estima que en julio la producción industrial se contrajo 4,1% interanual, acumulando para los primeros siete meses del año un avance de 0,1%. (Reporte de Walter Bianchi; Editado por Lucila Sigal)