Mercados argentinos-¿qué dicen los analistas? semana del 28 de marzo al 1 de abril

BUENOS AIRES, 28 mar (Reuters) - Analistas opinan sobre el futuro de la economía de Argentina tras la aprobación de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por unos 44.000 millones de dólares.

El ministro de economía, Martín Guzmán dijo el domingo que el reciente acuerdo podría requerir ajustes ante el contexto económico global derivado de la invasión rusa a Ucrania.

La invasión rusa a Ucrania golpea con fuerza a los mercados mundiales.

* "Mientras el gobierno pueda demostrar que está tratando de cumplir con sus compromisos (con el FMI) y puede justificar cualquier déficit en condiciones, es probable que el FMI apruebe las revisiones del programa y proporcione los desembolsos trimestrales", estimó Credit Suisse.

* "El acuerdo con el Fondo viene a desempeorar las variables financieras, no voy a decir mejorar porque le queda grande, que baje un poquito la brecha, que deje de atrasarse el tipo de cambio, que las reservas suban un poco, que el riesgo país baje un poco, pero a costa de desmejorar las variables reales", dijo en declaraciones radiales Rodolfo Santangelo de Macroview.

"Es el precio que hay que pagar para tener la economía financiera un poquitito menos desordenada de lo que la tenemos y, obviamente no solo no vamos a seguir con el crecimiento de las variables reales como fue el año pasado porque cambia el punto de partida", agregó.

* Tras el acuerdo con el FMI "la cesación de pagos inmediata se evitó, pero el equilibrio de las finanzas públicas requeriría una disminución de erogaciones difícil de implementar políticamente", estimó la consultora VatNet Research.

* El 2022 es "un año en que el marco del acuerdo con el FMI y las condiciones internacionales tendrán implicancias significativas en nuestras cuentas internacionales", estimó la consultora Ecolatina.

* "Este es un acuerdo muy muy light y casi irreconocible. Nunca vi un acuerdo, no solamente con la Argentina, sino con otros países que están en una situación económica parecida, que sea básicamente un puente hasta 2023 y nada más. Como es un acuerdo light, no se puede esperar mucha mejora porque lo único que logra el acuerdo es buscar que la economía no empeore, que no es un tema menor y eso es muy positivo", dijo el economista Miguel Kiguel.

* "El acuerdo con el FMI no despierta demasiado entusiasmo ni tampoco confianza entre los agentes económicos, toda vez que se entiende que la ¨llave¨ sigue estando en el escenario político", señaló Gustavo Ber de Estudio Ber.

Agregó que "en ese sentido, los cortocircuitos dentro del oficialismo podrían ser aprovechados por la oposición hacia las elecciones del 2023, pero en el ¨mientras tanto¨ genera inconvenientes en la gestión de gobierno y la implementación de las estrategias fiscales, monetarias y cambiarias, cuyo cumplimiento de metas es crucial a fin de acceder a los desembolsos".

* "Las metas de déficit fiscal, de asistencia del banco central al Tesoro y de acumulación de reservas, si bien alcanzables son de difícil cumplimiento, incluso previo al desarrollo del contexto internacional actual", estimó Irina Moroni de Fundación Capital.

* "El gobierno apunta a financiar gran parte del déficit de este año mediante colocación de deuda local (2% del PBI), con una creciente participación de la deuda indexada, lo que permitió extender los plazos de colocación durante marzo", dijo la consultora Delphos Investment.

* El índice de producción industrial realizado por la consultora Orlando Ferreres & Asociados estimó que en febrero la producción industrial creció 4,5% interanual, acumulando para el primer bimestre un avance de 0,9%. La medición desestacionalizada respecto de enero registró una expansión del 0,7%, añadió.

* "La situación argentina es frágil y será un gran desafío llegar a diciembre cumpliendo las metas (del FMI) relacionadas a la inflación, el déficit y la acumulación de reservas porque el contexto internacional hoy puede ser un arma de doble filo", dijo Florencia Fares de la Universidad de San Martín.

