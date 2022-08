Mercados argentinos-¿qué dicen los analistas? semana del 29 de agosto al 2 de septiembre

BUENOS AIRES, 28 ago (Reuters) - Analistas opinan sobre el futuro de la economía argentina en medio de anuncios del nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, quien busca bajar el déficit fiscal, fortalecer las escasas reservas del banco central (BCRA), disminuir la tasa de inflación y dar un mayor impulso al comercio.

Massa viajará la próxima semana a Estados Unidos para visitar Washington y Houston, donde mantendrá reuniones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con empresarios.

Por su parte, las cuestiones políticas también juegan un rol importante en las expectativas, dadas las tensiones en la coalición de Gobierno y en la oposición.

* "Está por verse si estas tímidas mejoras son el preámbulo de una recuperación mayor o si resultan insuficientes dada la gravedad de la situación. La clave estaría en conseguir apoyo financiero internacional que permita ir estirando la situación, dadas ciertas razones geopolíticas; sin embargo, este tipo de mejoras puede valer por meses pero no por años", afirmó Vat Net Financial Research.

"Es que los desafíos permanecen, ya que la situación es endeble y las mejoras paulatinas; uno de los 'caveats' (advertencias) más importantes es la situación política, que se exacerbó esta semana", agregó.

* "La Argentina logró frenar la caída libre en la que se encontraba la economía hasta hace muy poco y las nuevas medidas han permitido un alivio temporal. Pero este sendero continúa siendo resbaladizo y, dado el deterioro sufrido, la cornisa resulta aún más angosta que la transitada al inicio del segundo trimestre", señaló un informe de IERAl, Fundación Mediterránea.

* "El Gobierno sigue evaluando alternativas para lograr una mayor oferta de dólares mientras reajusta el cepo cambiario", dijo Delphos Investment y añadió que "sin embargo, su implementación resulta desafiante porque exigen más que 'sintonía fina' sin financiamiento externo adicional".

* "Más allá de la magnitud del recorte de gasto público, dicha señal fue interpretada como auspiciosa en busca de cumplir con las metas fiscales consensuadas con el FMI, y ahora los inversores esperan progresos contundentes desde el objetivo de acumulación de reservas, en especial impulsada a través de una mayor oferta de divisas", dijo Gustavo Ber, economista de Estudio Ber.

* "Cada vez que hay un episodio de inestabilidad en el país, nos deja en un escalón un poco más alto de inflación. A medida que la inflación alcanza a niveles más altos o empieza a hacer que los contratos se negocien en períodos más cortos y por lo tanto se genera esa inercia que va mes a mes", señaló Guido Lorenzo, economista de la consultora LCG.

"Va a ser difícil perforar un piso del 5% en materia inflacionaria para este año. En las mediciones que hacemos la inflación de agosto está por encima del 6%", estimó.

* "La incertidumbre planteada a partir de las versiones de cambio en la política agropecuaria por parte del Gobierno Nacional, sumada al evento climático de la Niña, tendrán un efecto negativo para el ingreso de dólares en el país en el año 2023", estimó el agrónomo Néstor Roulet.

* "La situación económica y social actual nos obliga a todos los actores, públicos y privados, a tener un gran sentido de la responsabilidad", dijo un informe de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina).

* El estudio Orlando J Ferreres & Asociados estimó que la producción industrial de julio creció 5,3% interanual, acumulando para los primeros siete meses del año un avance de 4,6%. Por su parte, la medición desestacionalizada registró una contracción de 0,9% respecto de junio.

* Un informe de PWC Argentina señala que creció un 15% la actividad de M&A (Fusiones y Adquisiciones) en Argentina y el valor operado en el primer semestre fue el más alto de los últimos cuatro años.

"Recuperación económica, liquidez en el mercado local y el creciente interés por empresas de tecnología fueron algunos de los principales 'drivers' del semestre y son una muestra de que, con cierta estabilidad y crecimiento, se reactiva el interés inversor", dijo Juan Tripier, de PwC Argentina.

* "Cualquier periférico como el nuestro gana en autonomía política si no tiene déficit fiscal. Me parece que la cuestión del déficit fiscal no es solamente un problema económico, es un problema de posicionamiento político siendo nosotros un país periférico", dijo Alexandre Roig, presidente de INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social).

