Mercados argentinos-¿qué dicen los analistas? semana del 6 al 10 de junio

BUENOS AIRES, 6 jun (Reuters) - Analistas opinan sobre el futuro de Argentina en momentos en que fuertes tensiones salen a la luz en la coalición de gobierno del presidente peronista Alberto Fernández.

Un reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por una deuda de unos 44.000 millones de dólares no logró despejar las dudas sobre la marcha de la tercera economía de América Latina, en medio de una escalada inflacionaria, que podría superar el 72% este año, y una alta emisión que golpea los pronósticos.

* "Cuando uno ve el escenario inflacionario, no hay razones para pensar, no sólo que este año va a terminar por debajo de 70%, sino que el año que viene vaya a haber señales que diga que eso va a bajar fuertemente", estimó en declaraciones radiales Claudio Caprarulo, director de Analytica.

* "En los próximos 60 días la principal preocupación, después de la liquidación récord de divisas de mayo, que fue de 4.250 millones de dólares, es que el banco central (BCRA) no tiene capacidad de acumular reservas. Se le van los dólares como agua entre los dedos, entre importaciones, pago de deuda corporativa y servicios", dijo en una reciente entrevista el expresidente del BCRA Martín Redrado.

"Argentina tiene una brecha cambiaria que no estimula un normal funcionamiento de la economía", afirmó.

* "Algunos inversores anticipadamente se van inclinando hacia selectivas apuestas ante la expectativa de que las elecciones presidenciales (2023) pudieran abrir espacio a una mejora en las expectativas de los agentes económicos", dijo Gustavo Ber de Estudio Ber.

Agregó que "ello sucede más allá de reconocer los múltiples y serios desafíos a ser administrados en el largo camino hasta entonces, entre ellos el cumplimiento de las metas con el FMI y la convergencia en los desequilibrios económicos a fin de evitar enfrentar nuevas tensiones financieras dentro de un clima de tironeos políticos que tampoco contribuyen a poder transitar un contexto de mayor calma".

* "Hubo una cancelación de adelantos transitorios otorgados por el Banco Central al Gobierno por alrededor de 322.000 millones de pesos mediante la venta de parte de los DEGs recibidos del FMI, que posibilita una mayor emisión monetaria sin un incumplimiento 'formal' de las metas de emisión con el FMI", dijo la consultora Ecolatina.

Agregó que "el máximo margen de emisión monetaria asciende en 2022 a 1,8% del PIB: esto sigue siendo significativamente menor que en 2021 (4,6% del PIB) pero mayor que la meta a la que apuntaba el programa originalmente".

* "Entendemos que el alza de ciertas tarifas públicas no es sólo una respuesta frente al FMI sino frente a la racionalidad financiera. En la medida que eventualmente continuaran surgiendo medidas con mayor grado de realismo económico, las menguadas cotizaciones de los papeles locales tendrían un gran potencial de recuperación de valor; pero por ahora es un desafío a develar", estimó Roberto Drimer de VatNet Research.

* "Si en el primer cuatrimestre de 2022 las erogaciones del sector público nacional hubiesen subido a la par de la inflación, en lugar de un déficit primario de 0,37% del PIB observado en dicho período, se hubiese tenido un superávit de 0,31% del PIB", señaló Fundación Mediterránea.

"Podría decirse que en materia fiscal muy probablemente se esté perdiendo nuevamente la oportunidad de equilibrar más rápidamente las cuentas del gobierno, en un contexto en que los recursos crecen a buen ritmo", agregó.

* "En Argentina estamos al margen de lo que sucede afuera, sin acceso al crédito y con problemas internos que nos demandan toda la atención. Ya es casi un hecho que incumpliríamos las metas -las tres- acordadas con el FMI, incluso antes de lo esperado. De hecho, desde que se conoció el acuerdo con el Fondo, los bonos caen y el peso se aprecia un 11%", dijo Emiliano Anselmi, Team Leader de Macroeconomía de Portfolio Personal Inversiones.

* "Hoy en Argentina, la micro (economía) está mucho mejor que la macro. A medida que se agudiza la crisis, falta menos para que termine. Una economía en pánico nunca dura mucho tiempo. Ya no hay que preguntarnos cuándo comprar o vender sino cuándo comprar", dijo Claudio Zuchovicki en el Congreso Anual del IAEF (Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas).

"¿Por qué no sube el dólar? Porque ya estamos dolarizados. Quizás falta, para profundizar la crisis, que la gente diga basta", señaló.

* "No sirve el gradualismo en materia impositiva. Si hay tributos que generan reacción en contra, hay que ir por otro lado. Bienes personales, por ejemplo, es un caso ejemplar de impuestos que generan rechazo. No es momento entonces para la gradualidad: es momento para tener coraje en materia fiscal, es posible un crecimiento de la recaudación sin aumentar los impuestos. No es física cuántica, se necesita un plan integral", afirmó Eduardo Gil Roca en el IAEF.

