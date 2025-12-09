MERCADOS ARGENTINOS: ¿Qué dicen los analistas? Semana del 9 al 12 de diciembre

BUENOS AIRES, 9 dic (Reuters) - Los mercados financieros de Argentina retoman este martes sus actividades normales tras el feriado nacional en la víspera, en el contexto de una semana atada al interés que genera el retorno del país al endeudamiento en dólares mediante una licitación testigo.

La Secretaría de Finanzas anunció este llamado para el miércoles mediante un bono dolarizado con cupón del 6,5% mediante pagos semestrales y vencimiento el 30 de noviembre de 2029, cuando Argentina no accede a las plazas externas por un complejo riesgo país desde hace años.

A su vez, asumen los nuevos legisladores que le darán al Gobierno libertario de Javier Milei poder de fuego suficiente como para tratar de ampliar la desregulación económica mediante la sanción de leyes clave como en lo laboral y en lo tributario.

Economía, mientras tanto, negoció con bancos internacionales un repo por hasta unos US$7.000 millones para cancelar compromisos de deuda a inicio de enero por US$4.500 millones, y así no afectar las escasas reservas del banco central (BCRA).

Analistas y operadores opinan sobre la coyuntura doméstica:

* "Más allá de la mayor correlación con el clima externo de los últimos tiempos, las miradas se dirigen por estos días en la demanda que despertaría la colocación del 'Bonar 2029N', dado que aún siendo de legislación local podría servir de 'termómetro' dentro de la estrategia de ir recuperando acceso a los mercados financieros en busca de refinanciar vencimientos de deuda", comentó el economista Gustavo Ber.

* Se trata de una "vuelta al mercado en dólares. El Gobierno anunció la colocación de un título en moneda extranjera en el tramo medio de la curva soberana, ley argentina, con el objetivo de cubrir parte de los vencimientos de deuda 'hard-dollar' de enero 2026", sintetizó Aldazabal y Cía.

* "Existe mucha especulación en torno al tamaño de la nueva emisión. Creemos que el Gobierno optará por una emisión de tamaño considerable antes que una colocación excesivamente ajustada en términos de rendimiento, especialmente porque la alternativa del 'repo' podría no resultar tan económica", según Research de Adcap Grupo Financiero.

* "Estimamos que este bono podría ubicarse (...) con un rendimiento en torno a 10,5%/11%, dado que opera bajo ley local. Parecería que el Gobierno busca ofrecer un instrumento de con plazos más cortos para evitar convalidar tasas superiores al 10% por períodos prolongados", afirmó Max Capital.

* El mercado cambiario viene de registrar una sorprendente estabilidad en las cotizaciones, que no acusaron variantes de importancia (la semana previa) tanto en la plaza informal como en la formal, ni entre las cotizaciones al contado ni entre las futuras", sintetizó VatNet Financial Research.

* "El ministro de Economía, Luis Caputo, reveló detalles sobre los montos ofrecidos a través de un 'repo' por bancos internacionales. El monto total podría alcanzar hasta US$7.000 millones, fondos que permitirían afrontar los pagos a bonistas previstos para enero sin necesidad de utilizar reservas internacionales", sostuvo el Grupo IEB.

* "Las elecciones de término medio reavivaron las mayores tensiones de los mercados financieros, pero el resultado terminó fortaleciendo el programa de Gobierno. El menor riesgo político post electoral debiera abrir nuevas fuentes de financiamiento, robusteciendo el proceso de saneamiento y reformas que promueve el presidente Milei", dijo Research CMF.

"Romper con el pasado sigue siendo el principal desafío para la Argentina, pero la coyuntura actual ofrece condiciones ideales para superarlo", agregó.

* "El debate sobre si las reservas netas (del BCRA) están en terreno positivo o negativo volvió al centro de la escena. La discusión es más compleja que un número puntual: depende del método de cálculo, de cómo se clasifican los pasivos y del modo en que el banco central gestiona su hoja de balance", acotó María Pía Astori de la Fundación Mediterránea.

* Venimos de "un importante desarme de cobertura cambiaria; un aumento en la demanda de pesos; una compresión de tasas; una reducción en la volatilidad cambiaria; un impresionante aluvión de dólares por colocaciones de bonos corporativos y provinciales y la obtención del oficialismo como primera minoría en Diputados", dijo Juan Franco, economista jefe del Grupo SBS.

"Ahora el mercado giró rápidamente el foco de atención sobre los desafíos hacia adelante, principalmente concentrados sobre la acumulación reservas netas, las necesidades de financiamiento, la dinámica de la demanda de pesos, la remonetización de la economía y el esquema monetario", afirmó.

* "Después de un año marcado por la incertidumbre y volatilidad, las perspectivas para la renta variable en 2026 lucen optimistas", sostuvo Balanz.

(Reporte de Jorge Otaola; Editado por Hernán Nessi)