MERCADOS ARGENTINOS-¿Qué dicen los analistas sobre la economía argentina? Semana del 2 al 6 de febrero

BUENOS AIRES, 2 feb (Reuters) - Las fuertes compras de divisas realizadas por el Banco Central de Argentina (BCRA) durante enero ayudaron a disipar dudas del mercado sobre la capacidad del país para afrontar un vencimiento de alrededor de 880 ⁠millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ⁠al inicio de febrero.

En contrapartida, la caída de los depósitos en dólares del Tesoro en la última semana de enero, pasando de 325 millones de dólares a 156 millones el 27 de enero, encendía señales de cautela entre algunos analistas. La baja respondió al pago ⁠de obligaciones con ‌otros organismos internacionales (BID y ​Banco Mundial).

El domingo, el diario local La Nación informó que La Argentina compró la semana pasada a Estados Unidos 808 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) ​del Fondo Monetario Internacional (FMI) para cumplir con un pago de intereses del organismo.

* "El BCRA continuó con la racha compradora en el mercado de cambios y ‌cerró la semana con un saldo comprador de 179 millones de dólares. De esta forma, ‌cerró enero con compras por 1.158 millones de dólares, representando el 14% ​del volumen diario en promedio", recordó un informe de Aldazabal.

* "El BCRA cierra el mes de enero con compras abultadas de divisas, consolidando una dinámica de acumulación de reservas que vuelve a apuntalar el apetito por bonos soberanos en dólares", dijo reporte Bursátil.

"Este flujo oficial, combinado con una menor demanda de cobertura cambiaria, sostiene las paridades en la curva 'hard dollar' y mantiene la compresión del riesgo país, en un contexto donde el mercado empieza a validar un escenario macro de mayor estabilidad cambiaria y financiera", agregó.

* "La política económica sigue priorizando el anclaje cambiario como herramienta central del proceso de desinflación, sosteniendo condiciones de liquidez estrictas", dijo el equipo de research de Puente.

Agregó que "el foco seguirá puesto en el ritmo de acumulación de reservas, en un contexto donde el ⁠Tesoro debe enfrentar pagos con el Fondo Monetario Internacional por 810 millones de dólares. También en la evolución del debate de las reformas estructurales a discutirse en el Congreso durante febrero".

* "El mayor indicio de confianzase ​se vió en el mercado cambiario, con descensos en las cotizaciones del dólar libre, frente a la paulatina valorización del oficial", dijo Vatnet financial research.

"En cambio, resultaron suavemente alcistas las cotizaciones a futuro, inclusive con una fuerte intervención oficial, alentadas por el aumento del nivel de liquidez local", estimó.

* "El mercado bursátil cerró enero con tono positivo y nuevos máximos, impulsado por la caída del Riesgo País y el fortalecimiento de las reservas del BCRA, mientras febrero se perfila como un mes clave para confirmar la continuidad de la tendencia alcista", dijo CMA.

" En este contexto, la misión del FMI realizará la segunda revisión del programa, con foco en el frente fiscal y en la definición ⁠de una hoja de ruta para la unificación cambiaria, condición central para un eventual desembolso de fondos frescos".

* "Los inversores no sólo valoran los sólidos avances en la compra ​de reservas durante enero, sino que también crece la expectativa por una eventual estrategia de 'liability-management' que permita descomprimir los vencimientos de los próximos años", estimó el economista Gustavo Ber.

"Esto se origina en la importante compresión del riesgo país, la muy buena recepción que tuvo la operación de Ecuador y la fuerte demanda que reciben en el exterior las emisiones de empresas y provincias", añadió.

* "Si en las ‍próximas semanas se avanza con un waiver del FMI y el BCRA logra seguir acumulando reservas, estaremos más cerca de reacceder al mercado de capitales, paso importante para destrabar otros aspectos relevantes de la economía", dijo MEGAQM.

* "Baja inflación, dólar calmo y superávit fiscal y comercial aseguran un escenario más o menos despejado, que se nota en la baja del riesgo país. Sin embargo, las dos 'anclas' principales –el tipo de cambio y la demanda contenida– generan costos por otro lado", estimó Qualy.

"El tipo de cambio real relativamente bajo favorece importaciones —que crecieron cerca de 25% interanual en 2025— y erosiona ​la competitividad exportadora y el superávit comercial. Eso, a su vez, impacta en la capacidad de acumular reservas. Así, el Gobierno continúa dependiendo parcialmente de operaciones financieras para hacerlo", señaló.

* "La ventana de oportunidad que abre la operación de (colocación de deuda de) Ecuador genera la expectativa sobre la posibilidad de que Argentina siga el mismo camino, posibilidad que desde hace varios años no está disponible para el soberano argentino. De ‍ser así, la baja del riesgo país podría también profundizarse, generando un círculo virtuoso en esta materia", estimó Quantum. (Reporte de Walter Bianchi; Editado por Nicolás Misculin)