MERCADOS ARGENTINOS - ¿Qué dicen los analistas sobre la economía argentina? Semana del 22 al 26 de diciembre

BUENOS AIRES, 22 dic (Reuters) - En el inicio de una semana que se espera tranquila ante los feriados de Navidad, operadores opinan sobre el futuro de la economía argentina.

La atención se centra en el próximo año cuando comiencen a regir nuevas pautas monetarias con la recalibración de las bandas cambiarias, con el objetivo de acumulación de reservas, y en el Congreso, donde el oficialismo busca aprobar su plan de gobierno.

* "El mercado festejó los anuncios (monetarios) y la compresión del riesgo país continúa: ya se posa en 570 puntos, y los bonos largos en dólares rinden 10%, acercándose a otros países de grado especulativo. El delivery en la compra de reservas y en la sanción de reformas serán claves en el 2026", dijo la consultora GMA.

* "Las medidas son positivas, pero aún persisten dudas sobre si serán suficientes para cubrir simultáneamente las necesidades de 2026 y la recomposición del activo del Banco Central", estimó Invecq Economía.

"Por lo pronto, el Tesoro aceleró las compras en el mercado y lleva 630 millones en las últimas ocho jornadas", estimó.

* "El próximo vencimiento externo por US$4.300 millones del 9 de enero se reduciría a US$3.700 millones neteando la tenencia oficial. Casi la mitad podría abonarse con reservas y el resto con un crédito a corto plazo de bancos privados", estimó VatNet Financial research.

"Con todo más ordenado, en poco tiempo podrían ingresar otros 1.500 millones de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional", estimó.

* "Crece la expectativa por un próximo regreso (del país) a los mercados internacionales que otorgue profundidad a la capacidad de refinanciación de los vencimientos, lo cual descomprimiría el programa financiero y permitiría avanzar con decisión en la acumulación de reservas, tanto a través de nuevas inversiones como de financiamientos públicos y privados", señaló el economista Gustavo Ber.

* "El mercado argentino cierra un año excepcionalmente volátil, pero con fundamentos que habilitan una visión constructiva hacia adelante en bonos, estrategias de carry y acciones", afirmó Delphos Investment.

"Seguimos optimistas con los activos argentinos: esperamos mayor compresión del riesgo país en bonos soberanos, un régimen cambiario que favorezca estrategias de carry y un crecimiento económico que impulse mayores valuaciones en acciones", añadió.

* "Un escenario de menor volatilidad y compresión del riesgo país es algo a lo que se apunta para 2026 y en ese marco la deuda soberana hard dollar posee potencial de rendimiento", dijo Walter Morales, Presidente & Estratega de Wise Capital.

"Con fundamentos positivos como la continuidad del superávit fiscal, responsabilidad en el pago de deuda y la posibilidad de acumulación de reservas, los bonos hard dollar podrían experimentar nuevas alzas en el mercado. El riesgo país podría comprimir hasta los 500/450 puntos básicos", estimó.

* "Hacia adelante, ganancias adicionales en el índice (Merval) se podrían asociar a la continuidad -y de qué forma- de la reducción del costo de capital. Aunque deberían tenerse en cuenta casos puntuales por potenciales diferenciaciones a nivel empresas/sectores", dijo Quantum Finanzas.

* "Las reformas laboral y tributaria son necesarias, pero requieren complementarse con mayor inserción externa y un marco macroeconómico consistente que reduzca la volatilidad y la incertidumbre", señaló la Fundación Mediterránea.

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Maximilian Heath)