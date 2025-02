Mercados argentinos-¿qué dicen los analistas sobre la economía argentina? semana del 24 al 28 de febrero

BUENOS AIRES, 24 feb (Reuters) - Luego de fuertes ruidos políticos derivados de un escándalo que involucró al presidente Javier Milei por promocionar una desconocida criptomoneda, los mercados vuelven a su cauce normal y las miradas se centran en las negociaciones del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Milei regresó en la víspera de un viaje a Estados Unidos donde se reunió con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, con el presidente estadounidense Donald Trump durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), con el magnate Elon Musk que conduce el Departamento de Eficiencia Gubernamental estadounidense, más funcionarios del BID y del Banco Mundial.

Analistas y operadores opinan sobre el futuro de la economía doméstica en momentos en que las plazas globales se mueven con cautela ante los temores generados por los propuestos aranceles de Estados Unidos a las importaciones.

* "Lo de Milei (en el escándalo cripto) desde Estados Unidos no se considera que llegue a mayores a menos que haya un elemento en la Justicia argentina", dijo en declaraciones radiales Claudio Loser, exdirector del FMI.

"El FMI no le va a dar tanto dinero (al país) como el presidente cree", estimó, y añadió que el FMI va a decir "no te podés gastar los dólares nuestros en intervenir (la plaza cambiaria), en eso estoy muy seguro".

* "Si bien creemos que los fondos que lleguen del FMI ante un nuevo programa no serán de libre disponibilidad, y quizás exija alguna modificación en las restricciones cambiarias, sí consideramos que resultará un impacto positivo para los inversores, avalando el programa del Gobierno", dijo la consultora Invecq.

* "Para el mercado, el catalizador más próximo sería el acuerdo con el FMI. La expectativa gira en torno a un programa que permitiría que el Tesoro compre las Letras Intransferibles en manos del banco central (BCRA), hoy valuadas en 23.000 millones de dólares. El número parece elevado, por lo que el acuerdo podría representar una fracción de esta cifra, en conjunto con el lanzamiento de un nuevo esquema monetario-cambiario", estimó GMA Capital Research.

* "La situación (sobre el escándalo cripto) se investigará y, de momento, no se vio impacto adverso en la imagen de Milei, al menos en los relevamientos de opinión a los que accedimos", señaló el Grupo SBS.

* "En un contexto macroeconómico favorable y con perspectivas alentadoras, la deuda soberana (argentina) sigue rindiendo en línea con los créditos de mayor riesgo, aún cuando el entorno internacional ha evolucionado mejor de lo previsto", dijo Delphos Investment.

"Creemos que será necesario que se consoliden 'drivers' estructurales como una salida del 'cepo' en el marco de un nuevo programa con el FMI o una victoria contundente en los comicios (de medio término). Hasta que alguno de estos factores se materialice, vemos difícil que la deuda argentina alcance la valuación de los mejores créditos B-", estimó.

* "Los pagos de deuda y las intervenciones en el mercado paralelo han sido los principales factores detrás de la estabilidad de las reservas pese a las compras diarias (del BCRA)", explicó Max Capital.

Añadió que "la medida (del BCRA que modificó la regulación a los banco sobre los préstamos en dólares) permitirá aumentar la intermediación en dólares, especialmente para empresas con cierto resguardo pero que no califiquen como generadoras directas de ingresos en dólares".

* "El 2024 marcó un punto de inflexión en el consumo masivo en Argentina, con una caída histórica que impactó en todas las categorías y canales de venta. Para 2025, si bien se espera una recuperación parcial, el consumidor argentino seguirá siendo estratégico en sus decisiones de compra, priorizando el precio y la relación costo-beneficio", dijo Javier González de NielsenIQ Argentina.

* "La producción manufacturera de las PyMes registró un ascenso del 12,2% interanual en enero. No obstante, a pesar de esta mejora las industrias aún no lograron recuperar los niveles previos a la profunda caída del mismo mes de 2024, cuando la producción marcó un mínimo histórico del -30%", dijo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

* "En el ámbito local, el foco (de la semana) estará en los datos de actividad económica (EMAE) de diciembre que se publicarán el martes. Los mismos permitirán conocer cuál fue el crecimiento del PIB en 2024", dijo Balanz.

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Jorge Otaola)