MERCADOS ARGENTINOS-¿Qué dicen los analistas sobre la economía argentina? Semana del 29 de diciembre al 2 de enero

BUENOS AIRES, 29 dic (Reuters) - Luego de un triunfo del oficialismo en el Congreso, que le permitiría al presidente libertario Javier Milei ahondar en 2026 su plan de gobierno, analistas opinan sobre el futuro económico del país.

El Congreso aprobó en la noche del viernes el presupuesto 2026, que incluye el gasto de US$101.800 millones (148 trillones de pesos argentinos), una expansión de la economía (PIB) del 5% y una tasa de inflación anual del 10,1%.

Desde el primer día de 2026 comenzará a regir la nueva banda de flotación cambiaria que seguirá el ritmo de la inflación mensual, que comenzará con un 2,5% desde el 1% actual, al tiempo que el próximo 9 de enero el país deberá afrontar vencimientos de deuda por unos US$4.300 millones.

* Lo que se aprobó en el Congreso "es el presupuesto de las cuentas nacionales, pero en definitiva se toma como parámetro también para las cuentas tanto de las empresas como de los hogares", dijo el economista Damián Di Pace en declaraciones radiales.

* "De cara al 2026, el 'upside' es más acotado que al inicio de este año, y el desafío será sostener el riesgo país debajo de los 500 puntos", dijo la consultora GMA.

"El foco estará puesto en la credibilidad del nuevo marco monetario y cambiario, el respaldo político y, en especial, la capacidad de fortalecer las reservas" señaló.

* "El Gobierno ya cuenta con cerca de la mitad de los dólares necesarios para afrontar el vencimiento del 9 de enero, por lo que estos días son efectivamente de definiciones", dijo Emilio Botto de Mills Capital Group.

"Existen distintas alternativas sobre la mesa, como el uso del 'swap' con Estados Unidos o algún tipo de acuerdo financiero con bancos, incluso un repo, aunque todavía no está claro cuál será el mecanismo elegido", señaló.

* "La poca acumulación de reservas sigue siendo el talón de Aquiles del actual programa económico. A su vez, con respecto al tipo de cambio, es importante destacar que ahora, el Gobierno no tiene grandes incentivos a abandonar el sistema de flotación con bandas", afirmó Capital Markets Argentina.

* "De cara al primer semestre de 2026, un factor a tener en cuenta es el estacional. Históricamente, el primer trimestre presenta una estacionalidad alta en marzo, para luego disminuir a lo largo del segundo trimestre", dijo un informe de IOL.

"Actualmente, el mercado opera con cautela, priceando una inflación 'break-even' promedio del 2,0% para el primer semestre, descendiendo al 1,5% posteriormente, lo que sugiere que los precios de los instrumentos no descuentan mejoras sustanciales en el corto plazo", agregó.

* "El objetivo a corto plazo parecería seguir focalizado en lograr profundizar la compresión del riesgo país, ya que a unos 150 puntos básicos adicionales podría empezar a reabrirse el mercado internacional de deuda para la refinanciación de vencimientos, más allá de que la intención de las autoridades sería ir desarrollando en el tiempo un mercado de capitales local más profundo", afirmó el economista Gustavo Ber.

* "Las estimaciones del mes de noviembre indican una baja de la actividad industrial en torno a -6% en términos interanuales, y en la comparación mensual -1% respecto a octubre", reveló la Unión Industrial Argentina (UIA).

"Si bien persiste la tendencia a la baja, cabe señalar que la diferencia pudo haberse acrecentado por contar con menos días de actividad debido a feriados (dos días menos que noviembre 2024, y 4 menos que octubre 2025)", agregó.

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Nicolás Misculin)