Mercados argentinos-¿qué dicen los analistas sobre la economía argentina? semana del 5 al 9 de enero

BUENOS AIRES, 5 ene (Reuters) - De cara al un vencimiento de deuda por unos 4.300 millones de dólares el viernes y luego de que el banco central (BCRA) ⁠iniciara una profundización de fase en su ⁠programa monetario para acumular reservas, analistas opinan sobre el futuro de la economía argentina.

El mercado aguarda el anuncio de un "repo" con bancos para afrontar el próximo vencimiento.

* "El mercado financiero da inicio a 2026 con ⁠la atención puesta ‌en dos ​definiciones clave: el comienzo de la fase 4 del programa del BCRA y el cierre de un crédito repo ​con bancos internacionales para afrontar el vencimiento de deuda del próximo 9 de enero por 4.200 millones de ‌dólares", dijo Wise Capital.

* "El peso tuvo "un comportamiento en línea con la expectativa y ‌donde el foco estará principalmente en el ​ritmo de compras oficiales", dijo el economista Gustavo Ber.

"Ocurre que la mayor flexibilidad en el esquema de esta etapa apuntaría no sólo a evitar acumular en el tiempo atraso frente a la inflación, sino también a que el BCRA y el Tesoro puedan ir ganando mayor espacio para avanzar en el objetivo de acumulación de reservas", señaló.

* "El éxito de la gestión del BCRA en el primer trimestre de 2026 dependerá de que la "paz financiera" lograda con apoyo externo se traduzca finalmente en actividad económica", dijo la consultora Qualy.

"El esquema de bandas indexadas busca ⁠actuar como un puente hacia la unificación cambiaria, pero el mercado advierte que el costo de este puente podría ser una inflación más persistente de lo ​esperado", señaló.

* "En 2026 el mercado argentino continuará siendo altamente sensible a la consolidación del programa macroeconómico, la sostenibilidad fiscal y la normalización financiera", estimó Inversiones Andinas.

"El enfoque para 2026 no será 'adivinar el próximo trade', sino construir carteras robustas, capaces de atravesar distintos escenarios, priorizando activos con fundamentos, flujo y valuaciones razonables", señaló.

* "Mirando ya 2026, el contexto más ordenado permite esperar que la inversión vuelva a crecer", dijo un informe de Orlando J Ferreres & Asociados.

"La calma macroeconómica, junto con la vuelta a los mercados de crédito ⁠internacionales, y un riesgo país con tendencia a la baja dan un marco propicio para aumentar el nivel de inversiones", señaló.

* "La ​actualización de las bandas cambiarias de acuerdo con la inflación parecen un paso en la dirección correcta", señaló Capital Markets Argentina.

* "Con el ajuste de bandas de flotación del peso el mercado interpreta que el BCRA ha priorizado mejorar la competitividad cambiaria por sobre la velocidad de la desinflación. ‍Indexar el dólar al IPC garantiza que no haya atraso sistemático, pero cristalizaría una dinámica de retroalimentación de la inflación que puede complicarse", dijo la consultora Qualy.

* "Hacia adelante, la atención seguirá puesta en la demanda de dinero y el comportamiento del ahorro en dólares", estimó la consultora económica Invecq.

* "La corrección de precios relativos, la unificación y liberalización paulatina del mercado cambiario, la consolidación fiscal y la eliminación de buena parte de ​las restricciones cuantitativas reconfiguraron los incentivos al comercio exterior", dijo Natacha Izquierdo, de la consultora ABECEB.

"En este nuevo esquema, la demanda importadora dejó atrás la etapa de compresión forzada por la escasez de divisas y comenzó a acelerarse, mostrando en 2025 un desacople transitorio entre el flujo importador y la producción ‍local, propio de un proceso de recomposición tras años de distorsiones", explicó. (Reporte de Walter Bianchi; Editado por Lucila Sigal)