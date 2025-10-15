Mercados argentinos rebotan tras desplome por dichos de Trump sobre elecciones

BUENOS AIRES, 15 oct (Reuters) - Los mercados de Argentina se recuperaban el miércoles de un inesperado desplome previo disparado luego de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que su apoyo al país depende de que el partido del presidente Javier Milei obtenga un buen resultado en las próximas elecciones legislativas.

Argentina celebrará comicios de medio término el próximo 26 de octubre, donde el oficialismo buscará incrementar su presencia en el Congreso, donde actualmente cuenta con minorías en ambas cámaras.

En medio de una notoria turbulencia financiera, el Tesoro estadounidense viene de intervenir inusualmente en la plaza cambiaria argentina y dijo que acordó un 'swap' de monedas con el Banco Central (BCRA) por US$20.000 millones, sin darse detalles.

Este respaldo financiero cayó bien entre los inversores, originalmente.

"No vamos a perder el tiempo" en Argentina si el partido de Milei no gana las legislativas venideras, dijo Trump el martes tras una cumbre con Milei en Washington, lo que aceleró un generalizado desarme de carteras ante las dudas políticas del oficialismo de cara a las elecciones.

Desde el Gobierno de Milei se trató de suavizar el golpe aclarando que las declaraciones de Trump se referían de fondo a las presidenciales de 2027.

"Sin duda, el panorama local quedó nuevamente convulsionado", dijo Capital Markets Argentina (CMA).

La plaza accionaria de Buenos Aires ganaba un 2,7% en su índice líder S&P Merval a las 1345 GMT, luego de saltar por arriba del 4% en su apertura y de caer en la víspera un 2,08% por apresuradas toma de ganancias.

Por su parte, los bonos soberanos en el mercado extrabursátil subían en promedio un 1,8% en la preapertura local.

"Actualmente parece difícil que con las elecciones tan cercanas el mercado se normalice un poco antes de las mismas y lo que ocurra posteriormente está muy correlacionado al resultado de las mismas, por lo que el panorama actual es de gran incertidumbre", señaló CMA.

El mercado aguarda para este miércoles una clave licitación del Tesoro argentino en la cual buscará cubrir vencimientos de deuda por unos 3,9 billones de pesos, en momentos que la tasa de interés sigue en alza por los problemas de liquidez en danza.

En el circuito cambiario, el peso mayorista perdía un 1,88% a 1386 por dólar y en el referencial mercado marginal o 'blue' caía a 1445 unidades.

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Jorge Otaola)