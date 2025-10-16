Mercados argentinos rebotan tras desplome por dichos de Trump sobre elecciones

BUENOS AIRES, 15 oct (Reuters) - Los mercados de Argentina se recuperaban el miércoles de un inesperado desplome previo disparado luego de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que su apoyo al país depende de que el partido del presidente Javier Milei obtenga un buen resultado en las próximas elecciones legislativas.

El Tesoro estadounidense volvió a intervenir en la ronda cambiaria local para descomprimir la presión sobre el debilitado peso.

Argentina celebrará comicios de medio término el 26 de octubre, cuando el oficialismo buscará incrementar su presencia en el Congreso, donde actualmente cuenta con minorías en ambas cámaras.

En medio de una notoria turbulencia financiera, el Tesoro de Estados Unidos ha tenido una participación inusual en la plaza argentina luego de acordar un "swap" de monedas con el Banco Central (BCRA) por 20.000 millones de dólares, sin dar mayores detalles.

Este respaldo financiero cayó bien entre los inversores, originalmente.

"No vamos a perder el tiempo" en Argentina si el partido de Milei no gana los comicios legislativos, dijo Trump el martes tras una cumbre con Milei en Washington, lo que aceleró un generalizado desarme de carteras ante las dudas políticas del oficialismo de cara a las elecciones.

El Gobierno de Milei trató de suavizar el golpe aclarando que las declaraciones de Trump se referían a las elecciones presidenciales de 2027.

"Sin duda, el panorama local quedó nuevamente convulsionado", dijo Capital Markets Argentina (CMA).

La plaza accionaria de Buenos Aires ganaba un 3,87% a las 1715 GMT en su índice líder S&P Merval, luego de saltar por arriba del 4% en su apertura y de caer el martes un 2,08% por apresuradas tomas de ganancias.

Por su parte, los bonos soberanos en el mercado extrabursátil subían en promedio un 1,1% ante recompras de carteras tras una fuerte baja previa.

La deuda soberana en dólares lideraba la trayectoria alcista del sector.

"Actualmente parece difícil que con las elecciones tan cercanas el mercado se normalice un poco antes de las mismas y lo que ocurra posteriormente está muy correlacionado al resultado de las mismas, por lo que el panorama actual es de gran incertidumbre", señaló CMA.

El mercado aguarda para este miércoles una licitación clave del Tesoro argentino en la cual buscará cubrir vencimientos de deuda por unos 3,9 billones de pesos, en momentos en que la tasa de interés sigue en alza por los problemas de liquidez.

"Las tasas cortas en pesos volvieron a escalar con fuerza en un contexto de fuerte iliquidez en el sistema financiero", dijo Wise Capital.

La caución bursátil llegó a superar nuevamente niveles del 100% nominal anual, al tiempo que los depósitos bancarios a plazo fijo por montos de importancia promediaban el 45% anual.

En el circuito cambiario, el peso mayorista se reacomodaba gracias a la intervención del Tesoro de Estados Unidos y se estabilizaba en la zona de 1360 unidades por dólar, frente a un piso de 1488,10 pesos fijado en la banda de flotación divergente de la moneda desde abril pasado.

"Una eventual recalibración del régimen cambiario post elecciones, en busca de avanzar decididamente en la acumulación de reservas, quedaría supeditada a la lectura política de los comicios y a la respuesta desde el norte (por Estados Unidos)", comentó el economista Gustavo Ber.

Por su parte, los negocios a futuro mostraban un valor de 1529 pesos por dólar para la liquidación a fin de año.

Operadores comentaron que en el referencial mercado marginal o "blue" los negocios se pactaban con baja del 20,41% a 1455 unidades. (Reporte de Walter Bianchi; Editado por Jorge Otaola y Lucila Sigal)