Mercados argentinos retoman actividad tras feriados de Navidad, atentos al Congreso

BUENOS AIRES, 26 dic (Reuters) - Los mercados de Argentina operaban mayormente en equilibrio, luego de los feriados de Navidad, en una plaza atenta al tratamiento del 'Presupuesto 2026' y la llamada Ley de 'inocencia fiscal' que se tratará este viernes en el Congreso.

La actividad financiera retoma su ritmo normal con las miradas puestas en lo político y de cara a un año donde el Gobierno apunta a un fortalecimiento de las reservas del banco central (BCRA).

"El Gobierno enfrentará hoy su primer test en el Senado con su nueva composición (tras imponerse en recientes elecciones legislativas), al intentar aprobar el Presupuesto que cuenta con media sanción de Diputados", dijo Max Capital.

El presidente libertario Javier Milei buscará avanzar en el Senado con la sanción de dos leyes claves que le permitirían avanzar con su plan de gobierno y retornar a los mercados internacionales.

"Los operadores monitorean la aprobación del Presupuesto y la estrategia financiera hacia el 9 de enero (cuando Argentina deberá afrontar pagos de deuda por unos US$4.300 millones)", dijo el economista Gustavo Ber.

El ministro de Economía Luis Caputo afirmó esta semana que el país cumplirá con sus obligaciones de deuda y que no tienen pensado hacer una colocación de deuda en el extranjero para el pago de enero.

"El Presupuesto 2026 que obtuvo media sanción en Diputados introduce un cambio relevante en la estrategia de financiamiento del Estado: vuelve a habilitar la emisión de deuda en moneda extranjera y bajo legislación internacional, una señal largamente esperada por el mercado tras años de fuerte dependencia del crédito local y de los organismos multilaterales", dijo Wise Capital.

En la plaza cambiaria, el peso mayorista se depreciaba apenas un 0,1% a 1.452,5 unidades por dólar y los negocios a futuro mostraban valores referenciales de 1.489 unidades para la liquidación a finales de enero.

El mercado aguarda visualizar el impacto que tendrá la nueva banda de flotación cambiaria que entrará en vigencia desde enero al ritmo de la inflación mensual, por lo que la misma ampliará su ajuste al 2,5% desde el 1% actual.

Por su parte, el índice accionario líder S&P Merval subía un 0,4% a las 13:45 GMT, tras anotar el viernes pasado su nivel máximo histórico intradiario.

Los bonos en la preapertura del mercado extrabursátil local mostraban equilibrio en general, comentaron operadores.

"Comprar acciones y bonos argentinos es una buena opción de inversión, la tasa de interés seguirá a la baja, con perspectivas de una inflación en baja, y un tipo de cambio que no tiene volatilidad, y que pinta para bajar con la oferta potencial de dólares", dijo el analista Salvador di Stefano.

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Hernán Nessi)