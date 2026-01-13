BUENOS AIRES, 13 ene (Reuters) - La plaza financiera de Argentina se mantenía mayormente estable el martes ante un impasse ⁠inversor, luego de que ⁠el país cumpliera obligaciones de deuda, en una jornada donde se anunciará el dato inflacionario de diciembre.

El país austral realizó el viernes ⁠el pago ‌de ​cupones de bonos por unos 4.300 millones de dólares y canceló 2.500 millones a ​Estados Unidos por las divisas utilizadas de un swap de monedas.

"La mayor ‌cautela del norte (EEUU) condiciona a los activos domésticos, ‌y así es que por ​el momento no logran aprovechar el ¨efecto reinversión¨ del pago de los bonos del viernes", dijo el economista Gustavo Ber.

El peso argentino en el segmento interbancario operaba estable a 1.468,5 unidades por dólar, mientras que el índice accionario S&P Merval de Buenos Aires caía 0,5% tras los primeros negocios (1345 GMT).

Ber añadió que "a nivel económico, más allá de monitorear la macha de la ⁠inflación y la actividad, el foco está puesto en las compras del banco central (BCRA) -dentro del plan ​para acumular reservas- y la estrategia de financiamiento como se transitaría el año en busca de ir avanzando hacia un ¨roll-over¨ total de los vencimientos".

El BCRA, que compró en la víspera del mercado 55 millones de dólares para acumular reservas dentro de una profundización de su programa monetario, no brindó detalles del origen de los fondos utilizados ⁠para el repago del swap con Estados Unidos.

"Luego de festejar “el adiós” a la ​deuda de Basilea en abril de 2024, el BCRA habría vuelto a solicitarle un swap por 2.500 millones de dólares para poder cancelar la activación del swap con el Tesoro americano", ‍estimó la consultora Eco Go.

"Las reservas brutas y netas se mantienen casi intactas en el cálculo, aunque los nuevos dólares no son líquidos", señaló.

Por su parte, los bonos soberanos operaban con leve trayectoria alcista en la preapertura de la plaza extrabursátil local, comentaron operadores.

El Tesoro ​anunció las condiciones de la licitación de deuda en pesos que se realizará el miércoles en la que enfrenta vencimientos por unos 9,6 billones de pesos.

