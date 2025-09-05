Mercados argentinos se preparan bajo presión para prueba electoral clave a mitad de mandato de Milei

Por Marc Jones y Rodrigo Campos

LONDRES, 5 sep (Reuters) - Algunos de los principales bancos de inversión del mundo respaldan un repunte de los mercados argentinos si el fogoso líder Javier Milei supera sin demasiados daños las pruebas electorales clave que comienzan este fin de semana, pero sufrirán si no lo hace.

El repunte impulsado por las reformas enérgicas del presidente Milei ha sufrido un duro golpe en las últimas semanas, ya que una combinación de presión política, escándalos y preocupaciones cambiarias ha puesto nerviosos a los inversores.

El principal mercado de valores, la bolsa de Buenos Aires cayó más del 14% el mes pasado, el mayor nivel desde febrero de 2024, mientras que los bonos gubernamentales internacionales se han vendido y una caída acelerada del peso mayorista hizo que el Tesoro diera un giro de 180 grados esta semana y comenzara a intervenir en el mercado cambiario.

La atención de las elecciones del domingo venidero en la estratégica provincia de Buenos Aires (PBA) está en qué porcentaje de los votos corresponde a los peronistas de la oposición, el movimiento pro Estado que Milei barrió del poder en 2023 con una plataforma para resucitar la economía y acabar con la corrupción.

Sin embargo, las últimas semanas han estado dominadas por un escándalo que involucra a la hermana y mano derecha de Milei, Karina, después de que surgieran grabaciones de lo que parecía ser un alto funcionario del Gobierno sugiriendo que ella estaba recibiendo pagos de sobornos.

El presidente ha desestimado las acusaciones, calificándolas de mentiras. Sin embargo, su popularidad se ha visto afectada, y el jueves recibió un nuevo revés cuando el Congreso argentino anuló su veto a un proyecto de ley que aumentaba el gasto en prestaciones por discapacidad.

El peso ha caído un 6% desde que estalló el escándalo, mientras que los rendimientos de los bonos, que se mueven inversamente a los precios, han subido a casi un 13%, muy por encima del nivel inferior al 10% que el Gobierno necesitaría para recuperar el acceso a los mercados de capital internacionales.

Aun así, no está claro el verdadero impacto de la agitación en las elecciones.

Muchos partidarios de Milei han restado importancia a las acusaciones y algunos de los principales bancos de Wall Street instan a sus clientes a comprar bonos y acciones deteriorados.

"Suponiendo que Milei evite un resultado desastroso que amenace la gobernabilidad en lo que resta de su mandato, Argentina tiene un valor significativo", dijo JP.Morgan en una nota el jueves, que mantuvo su recomendación de "sobreponderar" sobre los bonos.

TEORÍA DE JUEGOS

Morgan Stanley y Citi también han emitido avisos similares, aunque el primero mantiene su opinión de que los rendimientos estarán por debajo del umbral crucial del 10% a finales de año.

"Vemos valoraciones atractivas tanto en el crédito soberano como en las acciones y recomendamos a los inversores que aprovechen la reciente debilidad", dijeron los analistas de Morgan Stanley.

El otro escenario, sin embargo, es que Milei reciba una paliza.

Morgan Stanley advierte que los bonos podrían caer otros 10 puntos si lo hace, en comparación con un aumento de 11 puntos para fin de año si su posición y las reformas radicales se mantienen.

Gerónimo Mansutti, de la firma de investigación Tellimer, destaca que PBA, donde vive casi el 40% de los argentinos, es el principal bastión político peronista y una de las pocas partes del país donde Milei no ganó en 2023.

"Una ajustada victoria peronista, de menos del 5%, sería un buen resultado para el Gobierno (central) dadas las circunstancias", dijo Mansutti refiriéndose a la votación de la PBA del domingo, que se realiza antes de las elecciones nacionales de mitad de período del 26 de octubre.

"Lo que importa en última instancia es si Javier Milei u otro político promercado será elegido presidente en 2027", añadió el analista de Emerging Markets Insights, Metodi Tzanov.

"Aquí hay un problema de teoría de juegos", añadió. "Porque el miedo del mercado hoy a que los peronistas ganen en 2027 puede generar una profecía autocumplida mediante dinámicas negativas de mercado". (Reporte de Marc Jones; Reporte adicional de Rodrigo Campos; Traducida por Jorge Otaola; Editada por Walter Bianchi)