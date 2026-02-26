Mercados argentinos se reacomodan a liberación de pesos luego de demandada licitación por nueva deuda

BUENOS AIRES, 26 feb (Reuters) - La plaza financiera de Argentina buscaba nivelar sus niveles de liquidez el jueves tras la exitosa absorción de 150 millones de dólares mediante la colocación de un nuevo bono en moneda fuerte, con retracción de tasa y liberación de pesos

Esta realidad produce una recomposición en valores de los activos en base a las expectativas de los ahorristas, con impacto directo en la depreciación de la moneda doméstica luego de haberse fortalecido a máximos en cuatro meses

El Tesoro logró completar con holgura, en la víspera, el cupo propuesto para hacer debutar 'Bonar 2027' con un rendimiento del 5,89% anual, en el marco de su objetivo de sumar 2.000 millones de dólares a julio para afrontar vencimientos comprometidos con bonistas

"La colocación del nuevo 'Bonar 2027' fue muy exitosa", sintetizó el agente de liquidación y colocación Facimex en un reporte

Esta nueva estructura licitatoria contempla una segunda ronda de colocación adicional por hasta 100 millones de dólares, para un título que paga renta mensual y amortiza el 29 de octubre de 2027

El peso mayorista perdía un 0,78% a 1.410 por dólar a las 1340 GMT, en línea al arribo de más liquidez que le produjo un derrumbe el miércoles del 1,32%, más un mercado de futuros con clara tendencia bajista

Contra la reciente tranquilidad cambiaria, el banco central (BCRA) suma 36 rondas consecutivas de intervención, período en el que sumó 2.642 millones de dólares para sus reservas internacionales

La activa demanda que logró el flamante papel 'Bonar 2027' se corroboró con la aceptación de solo el 17,2% de las ofertas recibidos de inversores, que representaron unos 868 millones de dólares

Hay una combinación de "suba del tipo de cambio, compresión de tasas cortas y una colocación exitosa del 'Bonar 2027' (...) ¿Estamos ante un reacomodamiento de expectativas en tasas y dólar?", se preguntó el agente de liquidación y colocación Cohen en su informe diario

El índice accionario S&P Merval de Buenos Aires apenas ganaba un 0,2% en la apertura, ante un riesgo país sostenido en la zona de los 546 puntos básicos y una preapertura de bonos con ligera tendencia bajista

(Reporte de Jorge Otaola; Editado por Walter Bianchi)