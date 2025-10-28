Mercados argentinos se reacomodan tras históricas alzas por elección favorable al Gobierno

BUENOS AIRES, 28 oct (Reuters) - Los negocios financieros en Argentina mostraban sobresaltos dispares el martes por un esperado reacomodamiento de carteras luego de un espectacular rally alcista el día anterior como reacción al inesperado triunfo del oficialismo en los comicios de medio término.

El presidente de derecha radical Javier Milei se impuso de manera contundente el domingo en unos comicios legislativos en los que buscaba mejorar su presencia en un Congreso dominado por la oposición para avanzar con su plan económico ultraliberal.

Este resultado en las urnas hizo mejorar el peso y los activos a niveles no vistos desde 2019, al reconfigurarse el escenario de negocios en el país austral.

"Cambia el clima de negocios. La fase que se abre es de calibración: capitalizar el optimismo del mercado sin perder disciplina macro y secuenciar las decisiones para que el alivio financiero se traduzca en crecimiento sostenido y competitividad real", reportó la consultora ABECEB.

El peso mayorista pasaba a perder un 2,91% a 1478 por dólar a las 1500 GMT en medio de una previsible volatilidad, ya que en la primera parte de la operatoria llegó a caer a 1490 unidades y quedar así muy cerca de la banda superior ubicada en 1494,53 por dólar en la que el banco central (BCRA) está comprometido a vender divisas por la política monetaria vigente.

Esta moneda se apreció un 10% el lunes de manera intradiaria, a 1350 unidades, como respuesta a la contundente victoria electoral del partido de Milei por sobre la centroizquierda peronista.

Dada esta disparidad de precios, agentes del mercado descartan la intervención del Tesoro argentino o de su par estadounidense con el reciente acuerdo por un "swap" de monedas por US$20.000 millones, mientras que aguardan novedades por la conformación de un fondo similar en volumen aportado por inversores institucionales a modo de socorro para la tercera economía de Latinoamérica.

"La victoria del oficialismo en las elecciones representa un espaldarazo al programa económico. Independientemente del análisis fino de los votos, el Gobierno renovó fuerzas para mantener su línea.

No solo fallaron los pronósticos devaluatorios, sino que el dólar bajó (alza del peso)", dijo Marcos Victorica, gerente y economista de la empresa de inversiones Bas Storage.

A su vez, el índice accionario S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires avanzaba un 0,5%, contra la escalada del 21,8% del día anterior que la ubicó entre los mercados más destacados del mundo por las ganancias acumuladas mediante el sustento de papeles como el energético y el financiero.

La deuda pública soberana extrabursátil subía un 1,1% promedio, tras el salto del 14% el lunes, por lo que analistas no descartan una toma de utilidades en ambos mercados a corto plazo.

Una variación diaria tan brusca en los activos argentinos no se registraba desde agosto de 2019 tras las elecciones primarias de entonces, recordaron operadores, quienes resaltaron el desplome del riesgo país hacia la zona de 700 puntos básicos.

Inversores apuestan fuertemente por la renovada política de Milei y esperan que el presidente transforme la reestructuración electoral en reformas laborales y fiscales radicales que podrían desbloquear

miles de millones de dólares

en inversión extranjera.

(Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Lucila Sigal)