Mercados argentinos siguen calmos, con miradas puestas en próximos pasos políticos y económicos

BUENOS AIRES, 15 dic (Reuters) - Los mercados de Argentina seguían operando con tranquilidad y sin mayores presiones hacia un fin de año donde las miradas apuntan a la nueva conformación del Congreso y potenciales ajustes en materia económica.

La reciente colocación de 21,27 billones de pesos en efectivo (unos US$14.802 millones) en una licitación de diez títulos en moneda local y la adjudicación de un bono por US$1.000 millones al 2029 con un rendimiento del 9,26% anual bajo legislación local, despejaron dudas del mercado.

"Con la colocación de deuda en dólares (...) y en pesos (...) el Gobierno cerró el programa financiero de 2025 y deja listo el perfil de vencimientos de 2026 con 93.200 millones de amortizaciones e intereses entre ambas monedas con acreedores privados y organismos internacionales", dijo la consultora Eco Go.

En este marco, el peso en la plaza interbancaria se mantenía estable a 1.442 unidades por dólar, lo que refleja la tranquilidad del mercado y la poca presión tomadora de divisas por coberturas de fin de año.

En el mercado de futuros los negocios a enero se pactaban a 1.486,5 pesos por dólar y con liquidación a septiembre de 2026 a 1.759,5 unidades.

"El mercado se debate entre seguir con el actual esquema de bandas o tener más flexibilidad para acumular reservas, a cambio de una desinflación más gradual", dijo Roberto Geretto de Adcap.

"Sin embargo, ambas posturas concuerdan que las actuales tasas reales negativas no ayudan ni a la inflación ni a las reservas. Quedará por verse si pasada la exigente licitación de diciembre el BCRA mantiene tasas o no", agregó.

Por su parte, el índice accionario S&P Merval de Buenos Aires ganaba un 0,7%, luego de perder un 2,2% la semana pasada por ajustes de posiciones.

Los bonos soberanos en la ronda extrabursátil mostraban una mejora promedio del 0,2% en la preapertura del mercado.

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Hernán Nessi)