Mercados argentinos suben a la espera de señales del fmi por metas trimestrales

BUENOS AIRES, 27 feb (Reuters) - La plaza financiera de Argentina operaba el lunes con mejoras en una plaza que aguarda la oficialización por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) de una flexibilización en los objetivos trimestrales pactados con el país un año atrás.

Una fuente dijo a Reuters que las discusiones para cambiar los objetivos de reservas netas del banco central (BCRA) son preventivas, ya que el país cumplió sus objetivos de reservas de fines de diciembre de 2022.

"Tan malo fue el arranque del año que las metas con el FMI se 'flexibilizarían' para poder cumplirse. Es decir, no hay un programa que apunte a corregir los desequilibrios, sino que las metas se acomodan a la necesidad del gobierno –para no hacer un ajuste previo a las elecciones– y del propio FMI –para no disparar una crisis en Argentina y evitar el default–", dijo el agente de compensación y liquidación Cohen.

Argentina tiene como objetivo que las reservas netas aumenten en 5.500 millones de dólares a fines de marzo y 9.800 millones de dólares a fines de año. Las reservas netas rondan en la actualidad en unos 4.400 millones de dólares, según una estimación privada.

Roberto Geretto, de Fundcorp, señaló por su parte que "el déficit primario para el mes de enero es el mayor en 10 años, donde suele ser un mes estacionalmente superavitario. Esto abre dudas sobre la capacidad y voluntad de cumplimiento de la meta de déficit primario del 1,9% para este año".

"De no cumplirse, será importante ver de cuánto es el desvío y si la nueva meta de reservas ahorra un waiver o habrá doble incumplimiento", señaló.

Las reservas del banco central (BCRA), la elevada inflación, el alto déficit fiscal, la caída en la actividad económica y una sequía que golpea las exportaciones son cuestiones que dificultan la economía a meses de una complicada elección presidencial.

En el contexto externo, los operadores esperan ahora que la Reserva Federal de Estados Unidos suba las tasas de interés a alrededor del 5,4% para el verano boreal.

* Los bonos soberanos en la plaza extrabursátil local mejoraban un 0,8% en promedio, luego de ganar 1,6% en promedio durante la semana pasada.

* "El mercado de renta fija sufre la inestabilidad argentina en el corto plazo y los rendimientos de los títulos públicos continúan en valores altos", dijo Mauro Natalucci, de Rava Bursátil.

* El riesgo país medido por el banco JP Morgan se mantenía equilibrado en torno a las 1.998 unidades pasado el mediodía local (1545 GMT).

* El peso en el segmento interbancario se depreciaba un controlado 0,55%, a 196,81/196,82 unidades por dólar, gracias a la firme regulación de liquidez impuesta por el BCRA con compras o ventas de dólares de sus reservas.

* Cuestiones estacionales, en medio de una larga sequía que afecta las exportaciones del país, limitan el ingreso de divisas al BCRA y presionan a la entidad a desprenderse de dólares para cumplir obligaciones genuinas, coinciden operadores.

* "Exportadores ingresaron en lo que va de febrero 577 millones de dólares. Esto representa una caída del -71% con respecto a las primeras 16 ruedas de febrero de 2022", dijo el analista Salvador Vitelli.

* En medio de rígidos controles cambiarios, el peso en los segmentos alternativos operaba a 367,40 por dólar en el bursátil contado con liquidación "CCL", a 357,40 en el denominado "dólar MEP" y a 377 unidades en el referencial mercado informal o "blue".

* El índice accionario líder S&P Merval mejoraba un selectivo 0,79%, a 250.300,48 unidades, luego de caer un 0,21% la semana pasada en una semana corta por feriados de carnaval.

* "El Merval, luego de subir más de 200% en menos de un año (desde fines de junio del 2022), se encuentra en una zona de indefinición" dijo Mauro Natalucci, de Rava Bursátil.

"El índice de la bolsa local lleva más de un mes lateralizando y encontrando como valor máximo los 260.000 puntos", agregó.

(Reporte de Walter Bianchi; reporte adicional de Hernán Nessi; editado por Lucila Sigal)

Reuters