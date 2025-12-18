Mercados argentinos suman pautas optimistas; inversores calibran carteras

BUENOS AIRES, 18 dic (Reuters) - Los negocios financieros de Argentina continuaban operando el jueves con la sumatoria de noticias alentadoras que animaban a inversores institucionales a recalibrar carteras por el fin de año y de cara a un 2026 con la ilusión de un retorno a los mercados internacionales de crédito.

En la madrugada, el Congreso con los nuevos legisladores del oficialismo liberal logró dar media sanción al proyecto de presupuesto del año que viene con un notorio recorte de gastos en comparación a temporadas previas, pasando el tema ahora para ser analizado por el Senado, donde la oposición peronista tiene control.

A su vez, S&P Global elevó en la víspera la calificación crediticia de la deuda soberana en moneda extranjera de largo plazo de Argentina a "CCC+" desde "CCC", con perspectiva estable, basándose en el mejorado acceso del Gobierno a la liquidez y la disminución de las vulnerabilidades económicas.

"Hay señales de alivio y expectativas de estabilidad para 2026, aunque persisten desafíos clave (...) Ahora el desafío es aumentar reservas para mantener la estabilidad financiera y lograr pasar de la reactivación al crecimiento", dijo el economista Miguel Kiguel.

Los títulos públicos del país austral cotizaban con ligera tendencia alcista en la preapertura de la plaza extrabursátil, luego de arrastrar una mejora del 2,3% promedio en las últimas seis sesiones.

En la bolsa porteña, el índice accionario líder S&P Merval ganaba un 0,3% con los primeros negocios (1345 GMT), contra una mejora del 1,9% en los tres primeros días de esta semana con preferencia en papeles financieros.

El riesgo país argentino se mueve por debajo de los 600 puntos básicos esta semana como señal de confianza, cuando el banco central (BCRA) anunció una profundización en su programa monetario para acumular reservas y ampliar la banda de flotación divergente de la moneda.

Los analistas coinciden en que estos cambios deberían allanar el camino para que la nación austral vuelva a las plazas internacionales de deuda a principios del próximo año, lo que no ocurre desde el 2018.

El peso mayorista arrojaba una ligera depreciación del 0,14% a 1.453 por dólar, sin presiones a la vista de acuerdo al caudal de liquidez observada, dijeron operadores. También con calma se desarrollaba la actividad en los contratos a futuro.

Desde enero, se modifica el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria al ritmo del último dato de inflación mensual, dando una mayor credibilidad a la fluctuación intradiaria. Actualmente, esta banda cambia un 1% mensual y con el alza de precios minoristas de noviembre, desde enero será del 2,5%.

El presidente Javier Milei tiene comprometidos cambios estructurales a favor de la desregulación de la economía, entre ellos una amplia modernización en leyes laborales que ha creado otro punto de conflicto con diferentes gremios, quienes este jueves marchan a la histórica Plaza de Mayo a modo de protesta.

