Mercados asiáticos amplían pérdidas mientras se agrava la guerra en Irán y sube el petróleo

BANGKOK (AP) — Los mercados asiáticos cayeron aún más el miércoles en medio de un aumento en los precios del petróleo, y el índice de referencia de Corea del Sur se desplomó 8%

Las preocupaciones por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán han castigado a la mayoría de los mercados mundiales. El alza del petróleo y cuánto podría agravar la inflación figuran entre los principales temores de los inversionistas. Nuevos repuntes del precio del crudo podrían lastrar la economía global y mermar las ganancias corporativas

El Kospi de Corea del Sur encabezó las pérdidas regionales, al hundirse cerca de 10%, lo que provocó la suspensión temporal de las operaciones, ya que las preocupaciones por la seguridad energética se impusieron al optimismo por el impulso que están recibiendo grandes tecnológicas como Samsung Electronics y SK Hynix por la expansión del uso de la inteligencia artificial

Al mediodía, el Kospi iba perdiendo 9,6% y se ubicaba en 5.235,72

En Tokio, el Nikkei 225 retrocedía 3,9% hasta 54.090,11. Japón, al igual que Corea del Sur, depende en gran medida de las importaciones de petróleo y gas natural de Oriente Medio, que ahora están varadas en el golfo Pérsico

En otras partes de Asia, el Hang Seng de Hong Kong bajaba 2,8% hasta 25.037,92 puntos, y el índice compuesto de Shanghái retrocedía 1,3% hasta 4.069,09 unidades

En Australia, el S&P/ASX 200 descendía 2% hasta 8.896,50

El Taiex de Taiwán perdía 3,4% y la bolsa de Yakarta bajaba 3,7%

El S&P 500 cerró con una pérdida del 0,9% el martes, después de llegar a caer hasta un 2,5% por la preocupación de que la guerra dañe la economía. El promedio industrial Dow Jones bajó 0,8% y el compuesto Nasdaq perdió 1%

Una inflación más alta, en parte causada por la guerra, podría atarle las manos a la Reserva Federal e impedirle recortar las tasas de interés. La Fed redujo las tasas varias veces el año pasado e indicó que habría más recortes en 2026. Eso ayudaría a impulsar la economía y el mercado laboral, pero unas tasas más bajas también pueden empeorar la inflación

El precio del crudo de referencia en Estados Unidos subió 1,2% hasta US$75,46 por barril. El crudo Brent, el referente internacional, avanzó 1,5% hasta US$82,61 por barril

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa