Mercados asiáticos se recuperan tras los elevados datos de precios en EEUU

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 15 ago (Reuters) - Las bolsas asiáticas se recuperaban de forma desigual, mientras los operadores evaluaban las opciones políticas de los bancos centrales mundiales, después de que un inesperado repunte de los precios de producción en Estados Unidos reavivara la preocupación por la inflación. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, bajaba un 0,2% tras un informe del jueves de la Oficina de Estadísticas Laborales que mostró que el índice de precios a la producción aumentó un 0,9% en julio en términos intermensuales, muy por encima de las expectativas de los economistas. Los futuros de las acciones estadounidenses subían un 0,2% en las operaciones asiáticas y se encaminaban a su cuarto día de ganancias tras una agitada sesión bursátil en Wall Street el jueves. La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años bajaba 2 puntos básicos, hasta el 4,2732%. El índice del dólar, que sigue al billete verde frente a una cesta de divisas de otros importantes socios comerciales, retrocedía algunas ganancias tras la publicación de los datos del IPP (precios de producción), cotizando por última vez con una caída del 0,2% a 98,026. El Nikkei 225 repuntaba un 1,6% y se acercó a un nuevo máximo histórico, tras la mayor caída registrada el jueves desde el 11 de abril, que rompió una racha de seis días de ganancias. El dólar se debilitó un 0,5% frente al yen, hasta 147,09. Las acciones australianas subían por última vez un 0,7%, mientras que las de Hong Kong bajaban un 1,1%. El CSI 300 subía un 0,8% tras la publicación de unos datos económicos chinos de julio más débiles de lo esperado, como las ventas minoristas y la producción industrial, que avivaron las especulaciones sobre nuevos estímulos. Los mercados de la India y Corea del Sur están cerrados por festivo. Los mercados de criptodivisas se estabilizaban después de que el jueves el nuevo récord del bitcóin de US$124.480,82 resultara frágil y se desplomara rápidamente tras no superar su siguiente barrera simbólica. La moneda digital subía por última vez un 0,8%, recuperando algo de terreno, mientras que el "ether" ganaba un 1,7%. En las primeras operaciones europeas, los futuros panregionales subían un 0,5%, los futuros del DAX alemán avanzaban un 0,5% y los futuros del FTSE ganaban un 0,5%.

