Mercados chilenos operan positivos ante esperado triunfo de derechista Kast como presidente

SANTIAGO, 15 dic (Reuters) - Los mercados chilenos operaban sin sobresaltos en la mañana del lunes luego de que el derechista José Antonio Kast se convirtiera en el próximo presidente del país sudamericano, como era esperado.

Kast obtuvo la victoria del balotaje presidencial con más del 58% de los votos, frente a la candidata oficialista Jeannette Jara, que sumó cerca del 42%. "Los mercados chilenos parecen haber descontado ya en gran medida la victoria de José Antonio Kast en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de ayer, así como la perspectiva de unas finanzas públicas más sólidas y una formulación de políticas más favorables a las empresas", dijo Capital Economics en un reporte.

La moneda local abrió el lunes con un alza de 0,55% a 904,80 pesos por dólar para la compra y 905,10 para la venta, pero reducía su ímpetu a medida que avanzaba la jornada.

En tanto, el índice referencial de la bolsa chilena IPSA -que recientemente había estado marcando récords por las expectativas de un triunfo de Kast- abrió con un avance del 0,84%.

"Difícil que una diferencia tan importante, con Kast siendo el segundo presidente más votado en democracia, no tenga impacto relevante sobre activos financieros locales (como el peso, las tasas, y la bolsa)", dijo en X Jorge Selaive, economista jefe de Scotiabank Chile.

Kast ha prometido mano dura contra la criminalidad y la inmigración ilegal, además de facilitar el crecimiento económico del país con desregulación y otros incentivos, lo que ha levantado el ánimo de los inversionistas.

La vital industria minera del mayor productor mundial de cobre también recibió favorablemente la victoria del conservador, que ha planteado un impulso al sector y

"Estamos muy tranquilos porque el presidente electo recibió y escuchó nuestras propuestas para reimpulsar la minería, algunas de ellas aplicables en los primeros 100 días de gobierno, ya que no requieren su paso por el Congreso", dijo Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), que agrupa el rubro.

Kast también buscaría un importante recorte del gasto público que había fijado en unos US$6.000 millones, pero que había recibido muchas críticas por considerarse excesivo y con un potencial de afectar el desempeño de la actividad económica. "Sus planes fiscales, así como la probabilidad de una bajada de los precios del cobre, sugieren que los riesgos apuntan a una desaceleración del crecimiento el próximo año", agregó Capital Economics.

La economía chilena sufrió una desaceleración tras la rápida recuperación que registró tras la pandemia de COVID-19, pero se ha estado recuperando paulatinamente desde entonces.

"(Reporte de Fabián Cambero y Froilán Romero)