Mercados competitivos podrían aumentar el PIB de Latinoamérica y reducir la desigualdad: BID

Por Rodrigo Campos

NUEVA YORK, 11 dic (Reuters) - El Producto Interno Bruto per cápita Latinoamérica y el Caribe podría crecer un 11% y reducir la desigualdad un 6% si logra que los mercados sean más competitivos, según un nuevo informe del Banco Interamericano de Desarrollo publicado el jueves.

El estudio "Mercados y desarrollo: cómo la competencia puede mejorar vidas", apunta a la competencia limitada como la razón principal por la que la región no ha logrado convertir décadas de progreso macroeconómico en avances sostenidos de productividad.

La concentración de los mercados de América Latina es, en promedio, aproximadamente cuatro veces mayor que en las economías avanzadas, según el informe, lo que repercute directamente en los precios, los salarios y el crecimiento de las empresas.

El BID concluye que una mayor competencia impulsaría la productividad de la región, ampliaría el empleo formal y fortalecería la capacidad fiscal.

Si América Latina tuviera el nivel de competencia de las economías avanzadas, el PIB per cápita sería aproximadamente un 11% más alto, y la desigualdad también disminuiría, sostiene el documento, que argumenta que el cambio es esencial para que la región eleve el nivel de vida durante la próxima década.

"El informe demuestra que los mercados no son simplemente un elemento contextual en el desarrollo, sino que desempeñan un papel activo en impulsarlo", afirmó Ilan Goldfajn, presidente del Grupo BID.

"Cuando la competencia funciona, el sector privado puede hacer lo que mejor sabe: crear empleos, impulsar la innovación y ofrecer mejores resultados para trabajadores y consumidores. Mercados más sólidos y equitativos son clave para liberar todo el potencial de América Latina y el Caribe".

La región ha logrado grandes avances en los últimos 30 años, entre ellos la conquista de la inflación, la estabilización de los sistemas financieros y la ampliación de la educación y las redes de seguridad, sostuvo Matías Busso, economista principal del departamento de investigación del BID y editor del informe.

A pesar de todos estos avances, el crecimiento se ha mantenido bajo, señaló, destacando la importancia de la competencia.

En este sentido, el informe muestra que, con costos de producción similares, los consumidores de América Latina y el Caribe pagan precios aproximadamente un 15% más altos que sus pares de economías avanzadas, mientras que el salario neto es comparativamente más bajo.

Sin embargo, el informe reconoce que corregir estas distorsiones del mercado no es sencillo.

La competencia no surge por casualidad, dijo el BID, que añadió que los Gobiernos pueden ayudar a crear mercados más competitivos con mejores infraestructuras, regulaciones más inteligentes e instituciones más sólidas.

Según el informe, un factor importante es la fragmentación. Muchas ciudades y regiones sufren de mala conectividad, altos costos logísticos y acceso limitado a los mercados laborales, lo que mantiene a las empresas pequeñas y aisladas.

El reporte destaca que la regulación refuerza estas limitaciones.

El BID advierte que muchas normas actúan como barreras de entrada, desanimando a los emprendedores y animando a las empresas a mantenerse pequeñas para evitar los umbrales de cumplimiento.

Busso afirma que esta dinámica contribuye a la falta de empresas medianas que, en otras economías, presionan a las empresas establecidas para que reduzcan los precios e innoven.

Las debilidades institucionales limitan aún más la competencia, ya que los organismos relacionados de la región suelen tener presupuestos y personal mucho más reducidos que sus pares de las economías avanzadas, así como una independencia limitada.

Busso afirmó que los organismos deben poder intervenir cuando se diseñan las regulaciones, no solo después. (Editado en español por Javier Leira)